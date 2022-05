Tennis – Henri Laaksonen poursuit sa route à Paris Le Schaffhousois, vainqueur de l’Espagnol Pedro Martinez en quatre sets, s’est qualifié mardi pour le 2e tour de Roland-Garros. Simon Meier Paris

Henri Laaksonen a été très solide face au 43e joueur mondial. keystone-sda.ch

Il y aura bien un représentant helvétique au 2e tour du tableau masculin de Roland-Garros. Henri Laaksonen, 96e joueur mondial, a réalisé une jolie performance en s’imposant mardi contre l’Espagnol Pedro Martinez (ATP 43), au terme d’un marathon de quatre sets (2-6 6-4 6-4 7-6) et 3h45.

Arrêté par la pluie lundi soir, alors qu’il menait 2-6 6-4 2-0, Laaksonen a connu une entame difficile le lendemain, puisqu’il a vite perdu son break d’avance dans la troisième manche. Sans paniquer, le Schaffhousois n’a pas tardé à retrouver le fil de son jeu, s’appuyant notamment sur l’efficacité de son coup droit. Après s’être emparé du service adverse au neuvième jeu, il a conclu sans coup férir.

Il ne restait «plus qu’à» enfoncer le clou. Breaké au quatrième jeu du quatrième set, le No 2 suisse a recollé au score dès le jeu suivant. Les deux joueurs se sont rendu coup pour coup au cours de cette ultime manche, qui allait se jouer au tie-break. Serein, solide, Laaksonen s’est vite envolé pour l’emporter 7-1 et se qualifier ainsi pour le 2e tour. Il y affrontera le Danois Holger Rune (ATP 40), dans l’espoir de se qualifier pour les 16es de finale et égaler ainsi sa performance de l’an passé.



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.