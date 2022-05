Tennis – Henri Laaksonen prend la porte à Roland-Garros Nettement dominé par le Danois Holger Rune (6-2 6-3 6-3), le Schaffhousois a été éliminé jeudi au 2e tour. Il n’y a plus de Suisse dans le tableau masculin. Simon Meier Paris

Henri Laaksonen s’est montré trop irrégulier pour espérer passer l’obstacle Holger Rune. AFP

La marche était bien trop haute, jeudi, pour Henri Laaksonen. Le Schaffhousois de 30 ans a subi une sévère correction au 2e tour de Roland-Garros, s’inclinant en trois sets secs (6-2 6-3 6-3) face à Holger Rune.

Encore méconnu du grand public, le Danois de 19 ans, déjà 40e joueur mondial, passe pour l’un des plus sûrs talents de sa génération. Cela s’est vu.

Brillant vainqueur de Denis Shapovalov (ATP 15) au tour précédent, pour son premier succès en Grand Chelem, Holger Rune a entamé la rencontre pied au plancher. Doté d’un gros service, d’un répertoire complet et d’un appétit manifestement sans borne, le Viking menait 6-2 4-1 après une heure de jeu De l’autre côté du filet, Henri Laaksonen, malgré quelques jolis coups isolés, n’a jamais pu entrer dans son match.

Le destin de cette rencontre a failli tourner en même temps que la cheville du Danois. A 3-1 en sa faveur dans la troisième manche et 30-30 sur le service de Laaksonen, Rune s’est pris les pieds dans une bâche, en plein échange. Touché, il a fait venir le soigneur et a repris le jeu, un peu boitillant. De quoi relancer le No 2 helvétique? Il aurait fallu que celui-ci croie davantage en sa chance. Trop irrégulier, pas assez révolté, le Schaffhousois, 96e joueur mondial, a quitté le court No 12 la tête basse. Avec le sentiment d’être passé à côté de son match.



Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

