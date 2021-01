Tennis – Henri Laaksonen se qualifie au bout du suspense Le Schaffhousois a décroché son ticket pour le tableau principal de l’Open d’Australie au terme d’un bras de fer terrible de près de 3 heures face au Croate Borna Gojo. R. Ty

Henri Laaksonen est venu à bout de son adversaire au terme d’un véritable thriller. AFP

Henri Laaksonen (28 ans/ATP 133) sera le seul Suisse issu des qualifications à disputer l’Open d’Australie, dès le 8 février prochain. Le Schaffhousois a décroché son ticket au terme d’un bras de fer incroyable face au Croate Borna Gojo (22 ans/ATP 223). Il s’est imposé au terme d’un véritable thriller: 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (10-7) après une rencontre de 2h52’!

Le match s’est longtemps résumé à une bataille de serveurs. Après avoir lâché le premier set au jeu décisif (4-7), Laaksonen a réalisé le premier break du match au meilleur des moments: alors qu’il menait 5-4 dans le deuxième set, ce qui lui a permis de revenir à un set partout face au géant croate (196 cm).

Les deux joueurs sont passés par tous les états d’âme dans le troisième set. Laaksonen a raté une balle de break alors qu’il menait 4-3, et Gojo est revenu à 4-4. Le Croate a pris le service de Laaksonen dans la foulée (à sa quatrième balle de break) pour mener 5-4, mais Laaksonen a répondu du tac au tac: 5-5!

Laaksonen et Gojo ont ensuite chacun remporté leur engagement (6-6), pour devoir se départager au super tie-break. Dans ce dernier, Gojo a semblé se détacher, puisqu’il a mené 4-2, service à suivre. Mais une double faute a remis Laaksonen sur le rails. Le Schaffhousois parvenait à inverser la tendance pour passer devant (5-4, puis 6-5 et 7-6). Rejoint à 7-7 par Gojo, il alignait trois points de suite pour remporter 10-7 le jeu décisif ultime, et ainsi composter son billet pour l’Australie.