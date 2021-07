Carnet noir et littérature jeunesse – Henri Vernes disparu, Bob Morane est orphelin Le prolifique auteur belge laisse plus de 200 récits d’aventures haletants. Jérôme Estebe

Henri Vernes en 2012 présente la traduction anglaise de ses «Mémoires». AFP

Bob Morane, coupe en brosse, yeux gris et carrure athlétique, aura toujours 33 ans. Son père, lui, vient de s’éteindre à l’âge vénérable de 102 ans, en laissant derrière lui plus de 200 volumes de la saga de l’aventurier. Ce qui ressemble à une production littéraire record. On est quelques-uns à avoir dévoré avec avidité cette littérature-là à l’adolescence. Comme dirait l’autre, on a tous en nous quelque chose de Bob Morane. Ou peut-être de Bill Ballantine, son grand copain roux.

Notez que la vie de Vernes ressemble déjà à un roman. Né Charles-Henri Dewisme en Belgique en 1918, il se retrouve, par amour, dans un bordel flottant à Canton à la fin des années 30. Puis épouse une fille de diamantaire. Avant de devenir, toujours par amour, barbouze pour les services britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. À la Libération, il fraie avec la fine fleur de l’intelligentsia parisienne: Greco, Cendrars, Cocteau. Son premier roman passe inaperçu. Un beau jour, le boss des éditions Marabout lui propose une série pour ados. Vernes accepte et crée un espion justicier baptisé Bob Morane. Le premier volet de ses aventures, «La vallée infernale», fait un carton. À raison d’un livre tous les mois, l’auteur ne s’arrêtera plus. Succès monstre avec quelque 140 millions d’exemplaires vendus.

Grosses paluches

Champion de sport de combat, polyglotte et intrépide, Bob Morane définit dès 1953 un type de héros qui, de Bond à OSS 117, fera florès durant les sixties. Différence notable: Bob n’enchaîne pas les conquêtes féminines, même s’il côtoie maintes jeunes femmes, qu’il appelle avec un brin de paternalisme macho «petites filles». Son Sancho Panza, c’est donc le bon géant Bill Ballantine, Écossais de souche aux paluches «grosses comme des roues de brouette».

Le meilleur peut-être dans cette prose est le personnage du méchant: l’infecte Ombre Jaune. Un génie du mal asiatique, «long et maigre, vêtu d’un costume noir au col fermé de clergyman, avec un visage d’un jaune un peu verdâtre faisant songer à un citron pas tout à fait mûri». Brrr.

Solides romans d’action à l’origine, les tribulations du héros de Vernes flirteront de plus en plus avec la science-fiction, pas toujours avec bonheur. Qu’importe. Morane, 33 ans pour l’éternité, vient de perdre son papa. Toutes nos condoléances.

