Ski alpin – Henrik Kristoffersen se rapproche de la victoire à Garmisch Le Norvégien, en quête de son premier succès de la saison en Coupe du monde, a dominé la première manche du slalom sur la piste allemande. Daniel Yule et Loïc Meillard sont 5es ex aequo.

Henrik Kristoffersen ne s’est pas encore imposé en Coupe du monde cette saison. Il est bien parti pour y parvenir à Garmisch-Partenkirchen. AFP

Et si cette fois était la bonne? À Garmisch-Partenkirchen, Henrik Kristoffersen est bien parti pour empocher sa première victoire de la saison en Coupe du monde. Le Norvégien, monté quatre fois sur le podium en six courses sans parvenir à l’emporter, a surclassé tout le monde lors de la première manche du slalom disputé dans la station allemande.

Sur une piste où il s’était déjà imposé deux fois l’an dernier, Kristoffersen a conclu son premier run en 52’’84. Le tenant du petit globe de la spécialité a relégué son premier poursuivant, l’Allemand Linus Strasser, à 71 centièmes. Le Français Clément Noël, en quête de confiance après deux éliminations dès les qualifications pour lancer sa saison, complète le podium provisoire (+0’’93).

Vainqueur du précédent slalom, à Madonna di Campiglio (Italie), où il avait mis fin à près de trois ans sans succès sur le Cirque blanc, Daniel Yule a quasiment hypothéqué ses chances de réaliser le doublé. Le Valaisan de 29 ans a conclu la première manche en 5e position, ex aequo avec son compatriote Loïc Meillard (26 ans). Les deux Suisses figurent à 1’50’’ de Kristoffersen.

Derrière, on retrouve deux autres Valaisans, Ramon Zenhäusern (30 ans), 12e (+2’’24), et Luca Aerni (29 ans), 21e (+3’’47). Le Vaudois Marc Rochat (30 ans), le Genevois Tanguy Nef (26 ans) ainsi que les Grisons Fadri Janutin (22 ans) et Sandro Simonet (27 ans) ont respectivement terminé 23e (+3’’53), 29e (+4’’12), 33e (+4’’41) et 40e (+5’’22). Le Bernois Noel von Grünigen (27 ans), lui, n’est pas allé au bout du tracé.

La deuxième manche débutera à partir de 18h45.

BCH

