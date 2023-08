Héritage familial – Ils perpétuent le rêve de leur grand-père sur l’alpage du Grand Boutavent Robert Barraud avait changé de vie à 50 ans. À son décès, il a légué à ses quatre petits-enfants le domaine, non loin du Mollendruz. Frédéric Ravussin

Nicolas, Camille, Bastien et David (absent de la photo) Barraud ont hérité de leur grand-père l’alpage du Grand Boutavent. On y trouve notamment le chalet de Boutavent Dessus. ODILE MEYLAN

Pour Robert Barraud, le Grand Boutavent était la concrétisation sur le tard d’un rêve d’enfant. Pour ses quatre petits-enfants, aujourd’hui trentenaires, c’est à la fois une fierté et un honneur. Un honneur haut placé, puisque cet alpage qu’il leur a légué voilà deux ans culmine à 1265 mètres d’altitude, sur un grand plateau hésitant à pencher en direction du Nord vaudois et de Vaulion ou de la région morgienne et de Mont-la-Ville.