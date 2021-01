Marché immobilier – Hériter du bail d’un parent mort du Covid peut coûter cher Les enfants d’un défunt doivent reprendre le logement de leur parent décédé. Cela peut représenter des coûts importants pendant plusieurs mois. Julien Culet

Récupérer l’appartement d’un proche décédé peut péjorer le budget d’un héritier. Keystone

Des dizaines de Suisses sont confrontés chaque jour à la mort d’un proche dû au coronavirus. Ces décès peuvent peser lourdement sur les finances des héritiers. En effet, la loi prévoit notamment que ceux-ci doivent récupérer le bail du logement du parent disparu.

Philippe Morier-Genoud en a fait la difficile expérience en perdant sa mère, domiciliée à Lausanne, en novembre dernier. «Ma maman s’est cassé la hanche et a attrapé le Covid à l’hôpital. Rien n’était prévu et on se retrouve avec plusieurs mois d’un loyer supplémentaire à devoir payer. Cela devrait s’arrêter automatiquement», estime-t-il.