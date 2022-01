Excellence sonore suisse – Héritiers discrets, ils ont le sourire jusqu’aux oreilles L’âge d’or des grandes firmes audio a laissé place à une myriade d’artisans et de PME romands qui séduisent les audiophiles partout dans le monde. Francois Barras

À Préverenges, plus de 500 amplificateurs et produits d’électronique haut de gamme (entre 30’000 et 90’000 francs pièce) sont fabriqués chaque année chez CH Precision. Seuls 2% sont vendus en Suisse. 24HEURES/ODILE MEYLAN

De la quinzaine d’immeubles où travaillent les 1000 employés de Thorens en 1970, quand la firme de Sainte-Croix exportait ses «tourne-disques» dans le monde entier, à la maison familiale de Jean Maurer et ses deux collaborateurs (son épouse et son fils), l’échelle a changé mais la passion reste.

En deux mots comme en mille: le son! Pour l’enregistrer ou pour le restituer, pour en capter les plus infimes variations comme pour en rendre la plus indiscutable fidélité, des artisans et ingénieurs ont fait de leur passion leur métier, inscrits dans une tradition «d’excellence suisse» dont un livre revient sur l’incroyable aventure: «Le son suisse», de Joseph Tarradellas, raconte une histoire mais dévoile aussi l’étendue des pratiques contemporaines, dénombrant 37 PME helvétiques à la renommée et aux exportations également internationales.

Parmi elles, une douzaine sont fermement implantées en terre vaudoise, et genevoises. Œuvrer dans les marges de la grande consommation ne les peine en rien. Au contraire: s’adressant à un public de connaisseurs ou de (très) riches, parfois les deux, elles font de leur relative confidentialité un gage de compétence. Avec toutefois une marque de fabrique commune et sine qua non: la réputation historique du son suisse. Petite visite d’un bout à l’autre du spectre.

La solidité des enceintes

À Aubonne, au premier étage de la maison familiale, Marc (g.) et Jean Maurer présentent leurs haut-parleurs à la réputation internationale. «Notre principal concurrent, ce sont nos propres produits sur les sites d’occasion!» 24HEURES/ODILE MEYLAN

Ils n’ont qu’une seule crainte: manquer de colle! Le Covid a rendu critique l’approvisionnement en matières premières, mais pas sourds les audiophiles.

«Nous vendons plus que nous produisons», assure Jean Maurer, 74 ans, dont les haut-parleurs jouissent d’une réputation internationale depuis la première paire créée par l’ingénieur d’Aubonne en 1971. Désormais épaulés par leur fils Marc, 37 ans, son épouse et lui constituent les uniques employés de cette entreprise strictement familiale.

«Nous faisons surtout de la vente directe en Suisse. En France, des clients visiblement satisfaits se sont proposés pour créer des espaces d’écoute chez eux et faire connaître nos produits: cela crée ainsi plusieurs points de vente dans le pays. Nous fabriquons entre 30 et 45 paires de haut-parleurs par année, cela nous suffit pour bien tourner.»

Avec des prix situés entre 3280 et 11’800 francs la paire, les enceintes Maurer s’adressent à des passionnés. «Nous ne faisons pas de pub. Les gens viennent par bouche à oreille. Notre principal concurrent, ce sont nos propres produits sur les sites d’occasion! Le revers de la médaille de faire du matériel qui dure une vie.» Le son suisse? «L’assurance d’avoir affaire à des gens de confiance, qui travaillent à la virgule.»

La prise de son hollywoodienne

Jacques Sax accoudé à la table de mixage qu’il créa en 1980 et qui fit sa renommée dans l’industrie du cinéma. 24HEURES/ODILE MEYLAN

Le point commun entre «Luke, je suis ton père» de Darth Vader, «Mon nom est Bond» de 007 et le «Wingardium Leviosa» de Harry Potter? Toutes ces répliques cultes du cinéma ont été enregistrées sur du matériel suisse. Vaudois, même! Depuis que Jacques Sax a mis au point sa table de mixage portative Sonosax SX-S en 1980, son entreprise du Mont-sur-Lausanne est devenue un standard de qualité à Hollywood et dans le monde, aussi bien auprès du cinéma que de la télévision.

«Avant, on vendait directement aux grands studios, se souvient l’ingénieur qui apprit le métier chez Kudelski. Aujourd’hui, ce sont surtout des ingénieurs du son indépendants qui travaillent sur les grands films et achètent nos produits.»

La firme produit 400 pièces par année: tables de mixage, magnétophones numériques, haut-parleurs, etc. Elle s’adresse aux professionnels et aux amateurs avec un peu de moyens.

«L’audiophile se perd, regrette le fondateur. Les constructeurs jouent sur l’esbroufe pour faire croire à de la qualité. Et il devient difficile de trouver des jeunes qui s’y connaissent en électronique.» Le Swiss made, selon lui? «Fiabilité, robustesse et surtout capacité d’innovation. C’est un plus, sans aucun doute.

L’amplification ultime

À Préverenges, dans la pièce d’écoute de CH Precision, le CEO Florian Cossy au milieu de ses amplificateurs. «On ne va pas se le cacher, le label suisse est très vendeur.» 24HEURES/ODILE MEYLAN

Le nom de la société résume tout: CH Precision. C pour Cossy (Florian), le CEO actuel, H pour Heeb (Thierry), le cofondateur en 2011 de cette entreprise d’électronique «high end» (pour qualité optimum) basée à Préverenges et occupant 11 employés. Mais l’acronyme de «confédération helvétique» n’est évidemment pas un hasard.

«On ne va pas se le cacher, le label suisse est très vendeur. Je ne sais pas si j’aurais osé me lancer sans cela.» Diplômé de l’EPFL, Florian Cossy, 48 ans, est un patron heureux. Il vend ses amplis, lecteurs CD, convertisseurs analogiques et systèmes de home cinéma partout dans le monde.

«Nous avons une trentaine de distributeurs, un vendeur basé à Seattle (États-Unis) et faisons 45% de notre chiffre d’affaires en Asie.» Vous ne connaissez pas cette enseigne vaudoise? C’est possible. CH Precision s’adresse à une clientèle (très) fortunée, ses amplis affichant des prix entre 33’000 et 90’000 francs! Plus de 500 pièces sont produites chaque année dans ses ateliers.

«L’excellence suisse? Je dirais que c’est la tradition mécanique, donc horlogère. Tous nos boîtiers sont faits au Locle. On demande quelque chose, on l’obtient. C’est très précieux. Cela dit, le «Swiss made» peut être à double tranchant: on doit être d’autant plus irréprochable quand on le revendique, certains en ont fait l’amère expérience ces dernières années.»

Artisanat genevois de haute fidélité

Sébastien de Haller entourés de ses enceintes artisanales, production à petite échelle, avec bois de chêne et composants européens. TRIBUNE DE GENEVE/STEEVE IUNCKER-GOMEZ

On est ado, on joue de la guitare, on bricole des pédales, de vieux amplis à tubes. Et un jour, la hi-fi vous prend. «J’ai appris sur le tas, en tirant les vers du nez à mon père, électronicien. J’ai compris qu’il fallait faire dans la simplicité pour obtenir le meilleur des sons.»

Depuis plus de trente ans, Sébastien de Haller construit à Genève des enceintes haute fidélité. Production artisanale, chêne massif, composants européens uniquement, de 2900 à 9800 francs la paire selon le modèle. De Haller Audio navigue dans le haut de gamme. Pourtant, le luxe n’est pas son apanage.

C’est en découvrant, à l’aube de ses 20 ans, d’énormes enceintes à haut rendement, nécessitant très peu de watts, que l’ingénieux mélomane a eu le déclic: «J’étais impressionné, presque dans le malaise: j’avais l’impression que les musiciens étaient juste là, à côté de moi.» Sébastien de Haller aura testé, beaucoup, avant de revenir aux techniques les plus anciennes.

«Les membranes en papier restent ce qui sonne le mieux.» Le domaine évolue peu. Mais les pratiques, en revanche… «Que dire aux usagers de la boombox, des enceintes Bluetooth? D’écouter! Le bon son, c’est comme les vins, ça s’apprend.»

www.dehalleraudio.ch

«Le son suisse, une excellence mondiale», de Joseph Tarradellas (Éd. Savoir suisse, 173 p.) DR

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.