Sorties cinéma – Héros éternels, de Simone Veil au Petit Nicolas, Jean-Luc Godard et Jack Mimoun C’est une semaine cinéma pour honorer les grands hommes et femmes qui aident à mieux vivre. Même l’aventurier Jack Mimoun veut y croire. Cécile Lecoultre

«Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?»: la fête!

Le Petit Nicolas, né sur une terrasse de café à Paris en 1955, se raconte dans un dessin animé drôle et cocasse, «chouette» quoi! ONYX Films, Bidibul Productions

Les dernières adaptations au cinéma en prise réelle n’avaient guère emballé et à force d’exploiter le sillon sous divers formats, le Petit Nicolas pouvait presque arriver à lasser. Pourtant, dans ce dessin animé un peu foutraque, sa magie du Petit Nicolas se retrouve, quasi intacte, avec ce punch tendre qui griffe la personnalité des dessinateurs scénaristes Sempé et Goscinny.

La genèse de ce petit rigolo en culottes courtes dans les années 1950 a été racontée à de multiples reprises, à travers les archives de la famille, les souvenirs des uns, d’Anne Goscinny aussi. C’est d’abord une affaire d’amitié entre le gentleman Jean-Jacques Sempé, styliste des mélancolies parisiennes jusqu’à New York, et le bourgeois René Goscinny, à l’enfance argentine chaleureuse contrastant avec les persécutions nazies endurées par sa famille.

Les artistes fusionnent par une étrange alchimie que cerne joliment le dessin animé en précipitant ce beau monde dans une mise en abime où les êtres de chair babillent avec ceux de papier, où la fantaisie de l’imaginaire est sans cesse en créativité irruptive dans le quotidien de cette France bonhomme qui découvre la télévision et les congés payés.

Alain Chabat et Laurent Lafitte prêtent leurs voix à Goscinny et Sempé. ONYX Films, Bidibul Productions

Le seul souci peut-être que les parents du Petit Nicolas peuvent concevoir, c’est de savoir à qui s’adresse le film. Les fans de l’oeuvre connaissent le scénario, les garnements ne seront sans doute pas sensibles à cette revisite complexe. Mais tant pis, c’est chouette! A signaler, en librairie, plusieurs déclinaisons suivant les âges et surtout, pour tout le monde, «La grande histoire du Petit Nicolas» (Ed. Imav), formidable recueil d’archives inédites à se plier parfois de rire.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» Afficher plus Réalisateurs: Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Animation (Fra., 82’)

«Simone, le voyage du siècle», rien du biopic classique

Elsa Zylberstein se coule dans les petits tailleurs de Simone Veil avec une persuasion totale. Marvelous Productions - France Cinéma

L’horreur des camps est et sera toujours quelque chose de compliqué à montrer. Dans «La dernière étape», la cinéaste polonaise Wanda Jakubowska décrivait en 1948 le terrifiant quotidien des prisonnières d’Auschwitz de l’intérieur, se basant sur sa propre expérience. Dans «Le fils de Saul», en 2015, László Nemes adoptait le point de vue d’un prisonnier contraint de participer à la crémation tout en tentant de retrouver le cadavre de son fils. Un film là aussi terrible.

Et puis Claude Lanzmann, avec «Shoah», documentaire de plus de neuf heures, demandait à des dizaines de témoins de cette extermination de raconter, face caméra, ce qu’ils avaient vécu. Aussi essoufflant que nécessaire.

Olivier Dahan, lui, part d’une figure célèbre et a priori tutélaire, Simone Veil, qui s’est souvent exprimée sur ce qu’elle a vécu dans les camps, de sa déportation à une libération presque aussi peu rassurante que le reste. La séquence qui se déroule dans les camps occupe une longue partie du métrage final, d’une durée de 2 heures 20.

Clairement plus longue que d’autres chapitres, elle en vient même à déséquilibrer l’ensemble, à briser cette structure de biopic classique que l’on pouvait craindre. Le film tire sa force de cet effet de balancier qui s’annule, de cette disproportion volontaire. Et c’est splendide, grâce aussi à une époustouflante Elsa Zylberstein.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Simone, le voyage du siècle» Afficher plus Réalisateur: Olivier Dahan

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder

Biopic (Fra., 140’)

«Ardente-x-s», feu vif, pétards mouillés

Séquences de tournage porno alternent avec confidences intimes dans «Ardente-x-s» sur le collectif Oil Productions. Outside The Box

En 2018, Oil Productions, fondé par des jeunes femmes, queers et autres genres, se lance dans le porno avec une ambition d’«éthique et dissidence, joie et irrévérence». Sous label inclusif, «Ardente-x-s» mêle séquences de tournage et confidences de coulisses, papotage et reportage.

Le style brouillon tend à accréditer l’authenticité totale, le partage à fleur de peau, la mise à nu des âmes. Les membres du groupe se questionnent avec constance sur la nécessité de leur démarche, y décèlent parfois des réactions à des traumatismes anciens, une volonté d’échapper aux normes avec obstination.

Tous les goûts sont dans leur nature, cela suffit-il à révolutionner le monde? L’affaire laisse un goût de profonde banalité plus que de subversion. Patrick Muroni, réalisateur, dit avoir lu Virginie Despentes et autre Mona Chollet. «Mais quand j’y repense, ajoute-t-il, ma plus grande source d’information, c’était directement auprès d’iels.» À vous de voir, donc.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Ardente-x-s» Afficher plus Réalisateur: Patrick Muroni

Documentaire (Sui, 96’)

«A vendredi, Robinson», e-mails d’outre-tombe

«A vendredi, Robinson», un échange entre deux géants qui se frôlent sans vraiment se croiser. CINEMATHEQUE SUISSE / DR

Ses nuits blanches, Jean-Luc Godard les passait à pianoter sur l’écran noir électronique. «À vendredi, Robinson» compile les conversations du solitaire avec Ebrahim Golestan, son confrère persan, lui aussi poète, essayiste, géant des arts.

Les nonagénaires tissent un film impossible, tirent vers le même horizon par des parallèles qui se frôlent. Dans une chambrette monacale ou un immense manoir anglais, chaque vendredi sur 28 semaines, les Robinson lancent un e-mail à la mer. Propos océaniques ou fragiles comme un bateau de papier, ils voguent de révolte en mélancolie.

La réalisatrice Mitra Farahani ne se contente pas d’enregistrer mais le façonne en objet de cinéma à la hauteur de ses acteurs.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«A vendredi, Robinson» Afficher plus Réalisatrice: Mitra Farahani

Documentaire (France – 96’)

Cinémathèque suisse, me 12 oct., 20 ​h ​30

«Jack Mimoun et les secrets de Val Verde», c’est tout comme

Plus de 150 références plus ou moins cachées dans ce jeu de piste goguenard, «Jack Mimoun et les secrets du val Verde». MONOPOLE PATHE / DR

Pour sa première réalisation, l’humoriste Malik Bentalha l’avoue, il a tout pompé sur les autres, «au moins 150 références»! Sa comédie d’aventure pille Bébel sans complexe dans «Le Magnifique» et «L’homme de Rio», drague les fantômes d’Indiana Jones, Clark Gable ou Bruce Willis, croise «Commando» et «Predator» à la poursuite du diamant vert, etc.

Souvent éprouvée – voir encore la récente série parodique «Le flambeau» –, la charade fonctionne. Car l’auteur y met ce minimum de solide admiration qui cautionne la gaudriole. Soit un aventurier star de la télé qui se retrouve convoqué sur l’île où il survécut jadis. Sa mission? Y déterrer l’épée légendaire du pirate La Buse. Celui-là même qui inspira le manga «One Piece».

Assez potache pour ne pas se prendre au sérieux, cet objet curieux tient la distance. Jusqu’à la profession de foi de Malik Bentalha: «Pour moi, c’est le film de la maturité.»

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Jack Mimoun et les secrets de Val Verde» Afficher plus Réalisateurs: Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin

Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy

Aventure (Fra., 105’)

