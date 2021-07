Montreux Jazz – «Heureusement que ma mère avait de la poigne» Médaillé du Conservatoire, Sofiane Pamart a fait briller son piano derrière les stars du rap francophone. Il jouera solo sur l’onde, mercredi. Coup de fil. Francois Barras

À 31 ans, le natif de la banlieue industrieuse lilloise défend un premier disque solo, «Planet», composé comme un carnet de voyage. DENIS CHARLET

C’est son oncle qui serait content. Une scène sur le Léman, un Yamaha C7 sur la scène, le Palace en face et 520 spectateurs oreilles grandes ouvertes: mercredi soir, Sofiane Pamart pose ses gammes au Montreux Jazz, bien loin des halls de supermarchés où le jeune ado déjà doué, élève au conservatoire de Lille, faisait la gloire de son tonton quand un piano traînait par là et lui permettait de fanfaronner devant ces dames. Le gosse lui-même n’était pas peu fier, et pas moins certain de son talent. Il écoutait déjà du rap où l’ego fait partie du «game» et subodorait qu’un peu de virtuosité pianistique se coulerait facilement dans un genre alors en plein désenclavement stylistique. Et puis, il avait seulement suffi de six notes de clavier bien tempéré à LL Cool J pour faire d’«I Need Love» le premier tube hip-hop mondial en 1987…

À 31 ans, Sofiane est déjà devenu un acteur central du rap francophone – partant, de la musique francophone. Un accompagnateur très demandé derrière l’autotune de Vlad, Nekfeu, Médine, Grand Corps Malade et même récemment le vétéran rock Arno. Un compositeur solide dont le premier album fin 2019, «Planet», inspiré par des villes visitées, lui a ouvert un succès international. Une marque pas moins luxueuse que celles avec lesquelles il aime à s’acoquiner, surjouant en bling-bling les atours du beau gosse un peu chelou, bagouses aux doigts, lunettes cerclées or cachant son regard et armature en platine sur la maxillaire inférieure – le pur rappeur entrepreneur chantant les joies du capital et visant en sportif, façon Apollo Creed, la place de «numéro un mondial du piano». Faudra-t-il prendre des gants pour lui parler? Au téléphone, le musicien se montre d’une affabilité virtuose.

Comment l’ado rappeur a-t-il apprivoisé le piano et sa discipline? J’ai eu la chance d’avoir un côté assez rebelle pour trouver un espace de liberté dans ma pratique et une maman avec heureusement assez de poigne pour calmer ce côté rebelle, m’obliger à travailler dur et à ne pas lâcher l’apprentissage. Entre les deux, je m’en suis bien sorti. J’ai vite accroché, bien sûr. De manière générale on ne compte pas ses efforts quand on aime un truc. La technique ne m’a jamais fait peur quand je voulais atteindre une émotion. Quand on m’y forçait, je ne le faisais pas.

Avez-vous perçu qu’il y avait une place à prendre pour un piano dans le rap? Ce mariage a été plus logique que stratégique. Depuis tout petit, je rêvais de rappeurs, je voulais être comme eux mais je savais que j’étais fait pour le piano. Je voulais jouer l’instrument que je pratiquais dans la musique que j’écoutais. Je me suis vite rendu compte que cette envie avait de quoi exister, que le classique m’ouvrait des portes dans le rap autant que le rap dans le classique.

Quelle est l’importance de la virtuosité? J’aime quand l’artiste n’est pas limité par des moyens techniques pour aller au sommet de son émotion. Que ce soit dans la composition ou dans l’interprétation, je peux me battre des heures entières pour sculpter un trait technique jusqu’à ce que je ne fasse plus qu’un avec lui. La technique est un moyen pour améliorer une émotion, pas une fin.

Dans vos influences, vous citez Horowitz, Satie, Chopin, Brel et Barbara. Et des rappeurs? Oui, mais pas forcément connus. Mon oncle, par exemple, fut une influence majeure car il m’a amené à des concerts. C’était un fana de rap, il a dix ans de plus que moi, c’était un grand avec la culture de la rue. Alors ça lui fait bizarre quand je parle au téléphone avec Didier (ndlr: Morville, aka JoeyStarr). On prépare une création à Paris en octobre, il récitera des poèmes sur mon piano. Mon oncle écoutait NTM toute la journée dans sa voiture, il est comme un fou!

