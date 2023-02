Portrait d’Augustin Rebetez – Heureux, il injecte l’art en médicament antispleen L’artiste jurassien à voir à la Ferme des Tilleuls à Renens et au Kunsthaus d’Aarau débarrasse la pratique de ses méandres intellos. Florence Millioud Henriques

Augustin Rebetez entre l’ombre et la lumière de son exposition «La vie moderne» à la Ferme des Tilleuls à Renens. Marie-Lou Dumauthioz

Franchement… quand on sait de quoi le plasticien Augustin Rebetez est capable dans sa jungle d’impertinentes réalités, était-il bien raisonnable de la part de la Ferme des Tilleuls à Renens de lui offrir une carte blanche? On rigole. Sûr que l’idée est excellente: elle va avec la garantie d’une expo qui défrise et l’attente de vivre quelques surprenantes bricoles. Par exemple… vriller du regard devant des félins plus diaboliques les uns que les autres, se faire une drôle de toile au «Cinéma Panico» ou prendre quelques bons conseils de vie avec des vérités bonnes à dire! Réveillons-nous avec Augustin Rebetez, «dansons», «nous sommes vivants».