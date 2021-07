Voyages Suisse-Portugal – «Hier, dans un car pour 57 personnes, il n’y en avait que huit» Raoul De Carvalho craint pour son entreprise de transport de voyageurs entre la Suisse et le Portugal. Déjà mise à mal par la concurrence des liaisons aériennes et les compagnies de bus étrangères, sa société pourrait ne pas se relever du Covid. Catherine Cochard

Raoul De Carvalho, le patron de Carlyne, a repris l’entreprise Voyages Machado en 2015. Vanessa Cardoso

Raoul De Carvalho veut encore y croire. À Roche, où il gère Carlyne, son entreprise spécialisée dans les voyages en bus entre la Suisse et le Portugal, il espère que cet été – qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour voyager en direction de la péninsule Ibérique – ne sera pas le dernier pour ses affaires. «Mardi dernier, dans un car pour 57 personnes, il n’y avait que huit passagers, regrette le patron. C’est un peu honteux de faire un trajet avec si peu de monde, mais comme celui du vendredi suivant comptait déjà 38 places réservées, je ne pouvais pas dire aux huit de déplacer leur départ, car on nous recommande de ne pas remplir nos bus pour maintenir autant que possible les distances. Et les clients eux-mêmes sont réticents à voyager dans un car plein…»