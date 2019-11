La 5G connaît un démarrage très inégal

La France a rejoint cette semaine la course de vitesse pour se connecter à la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G. Avant elle, plusieurs pays ont déjà commencé à la déployer, avec cependant des fortunes diverses.

Les opérateurs américains ont ainsi été parmi les premiers à lancer des offres commerciales dans quelques villes du pays, avant même la sortie des premiers smartphones compatibles 5G, avec un résultat très mitigé.

Pire, le déploiement dans certains endroits a poussé les opérateurs à annoncer de la 5G quand dans les faits il ne s'agissait que d'une 4G améliorée.

«Il risque d'y avoir des retours de manivelle, les consommateurs vont bien découvrir que l'on se moque d'eux en annonçant une 5G qui en fait n'existe pas encore», craint Stéphane Téral, directeur exécutif de la recherche sur l'industrie mobile pour le cabinet IHS Markit.

«Si un opérateur lance des offres spécifiques, les autres suivent très vite, de peur de perdre des abonnés s'ils n'agissent pas», détaille Samer Mourad, analyste pour le cabinet Analysys Mason: «Il peut y avoir de la déception chez les clients mais si tous les opérateurs lancent leur réseau 5G de même qualité et au même prix, il y a moins de risque de perdre des clients».

Une technologie qui n'est pas encore prête?

Une course de vitesse qui peut aussi ressembler à de la précipitation, provoquant parfois des ratés: au Royaume-Uni, lors du lancement de la 5G, les débits reçus étaient... inférieurs à ceux de la 4G.

«Nous en sommes au tout début», rappelle cependant Samer Mourad, «les opérateurs tentent de lancer rapidement de nouveaux services mais dans la réalité, il faut du temps pour rendre cette technologie accessible à tous».

Avec un risque: donner l'impression de s'engager sur une technologie qui n'est pas encore prête, alors que l'ensemble de l'industrie travaille toujours à des normes communes pour la partie centrale, qu'on appelle le «coeur de réseau».

«Nous avons retardé les spécifications liées au coeur de réseau afin de permettre les premiers lancements», reconnaissait en octobre un membre de l'organisme international de coopération regroupant toute l'industrie afin de mettre en place les normes.

En Corée, une adoption patriotique

Les blocages peuvent être indépendants des opérateurs, comme en Suisse par exemple, qui doit être à 80% couverte fin 2019, le déploiement butant sur les inquiétudes de la population concernant les risques sanitaires des ondes.

Conséquence: si l'opérateur Sunrise par exemple annonce officiellement 250 villes et villages couverts, il n'avait en réalité déployé que 300 antennes 5G fin octobre, là où la couverture de la Corée du Sud en a nécessité plusieurs dizaines de milliers. Ce pays fait d'ailleurs office d'exception et d'exemple systématique pour le secteur quand il s'agit de souligner les possibilités commerciales pour les opérateurs.

Après un déploiement express qui a permis aux trois opérateurs de couvrir la quasi totalité du pays en 5G, les abonnés se sont précipités sur les offres mobiles, pourtant plus chères qu'en 4G, avec plus de trois millions d'abonnements souscrits en à peine 6 mois.

«Les débits sont importants et le taux d'adoption est là, on a affaire à quelque chose de très sérieux», convient Stéphane Téral, «mais dès que l'on bouge un peu, le temps de réponse diminue immédiatement», altérant la qualité de la connexion: un problème dans un pays où l'utilisation de la vidéo et du jeu sur mobile est massive dans les déplacements du quotidien.

«La Corée est un pays très particulier, entourée de pays plus ou moins hostiles. Quand le gouvernement annonce quelque chose, tout le monde s'y met, industriels comme population. La 5G, c'est un élément de fierté nationale», souligne M. Téral, pour qui il s'agit d'un «modèle qui n'est pas reproductible».

Un autre pays pourrait cependant aller dans le même sens: la Chine, où la 5G a été lancée dans les 50 principales villes du pays et où 300 sont prévues pour 2020. Dans le contexte de guerre économique avec les Etats-Unis, la course à la 5G face au rival est aussi devenu un enjeu patriotique, qui pourrait inciter la population à s'y convertir massivement. (afp/nxp)