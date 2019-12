A 8 ans, il a gagné 26 millions sur YouTube

La chaîne YouTube qui met en scène le jeune Américain Ryan Kaji, 8 ans, a rapporté 26 millions de dollars en un an, selon le magazine «Forbes». Ce dernier le place en tête de son classement des YouTubeurs publié mercredi.

La chaîne du jeune garçon, de son vrai nom Ryan Guan, arrivait déjà en tête de la plateforme vidéo de Google l'an dernier, avec 22 millions de dollars, toujours selon «Forbes». La chaîne «Ryan's World», lancée en 2015 par les parents de Ryan, qui n'avait alors que 3 ans, compte 22,9 millions d'abonnés.

Elle s'appelait initialement «Ryan ToysReview» et comprenait de nombreuses vidéos du petit garçon en train d'ouvrir des paquets cadeaux et de s'amuser avec ses nouveaux jouets. Plusieurs d'entre elles ont dépassé le milliard de visionnages et au total la chaîne approche des 35 milliards de vues depuis sa création, selon les données du site spécialisé Social Blade.

La chaîne a été opportunément rebaptisée récemment alors qu'une association de défense des consommateurs, Truth in Advertising, avait saisi l'Agence fédérale américaine de régulation du commerce (FTC) à son sujet. L'association lui reprochait de ne pas signaler clairement les vidéos sponsorisées, pour lesquelles des marques payent afin que leurs produits soient mis en avant. La chaîne a également fait évoluer son contenu en proposant des vidéos à vocation pédagogique ou éducative.

Amende de 170 millions

Au classement établi par Forbes, Ryan Kaji devance la chaîne Dude Perfect, animée par un groupe de Texans qui réussissent des prouesses improbables (panier de basket marqué du haut d'un immeuble ou depuis un hélicoptère). Troisième l'an dernier, Dude Perfect arrive deuxième pour la période du 1er juin 2018 au 1 juin 2019, avec 20 millions de dollars de revenus.

Dude Perfect, No. 2, is about 5 friends in their 30s—Coby Cotton, Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones, and Tyler Toney—who play sports, perform stunts and break Guinness World Records pic.twitter.com/tfqYNBl9DY