Apple désactive la fonction de groupe sur FaceTime

Une faille de sécurité récemment découverte dans la fonction de groupe FaceTime - l'application d'appels vidéo d'Apple - permet à l'utilisateur d'entendre, et même de voir, son correspondant sur un iPhone avant même qu'il n'ait décroché, soulevant des craintes sur la confidentialité des données.

Le bug, d'abord signalé sur le site internet des produits Apple 9to5Mac.com, a également été rapporté par plusieurs médias.

Une vidéo postée sur le compte Twitter @BmManski montre la facilité avec laquelle ce bug permet d'écouter le son provenant d'un iPhone contacté via FaceTime. Lundi soir, elle avait totalisé plus d'un million de vues et avait été partagée 10 000 fois en Californie.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer????#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ