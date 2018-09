Apple dévoile son iPhone Xs, très haut de gamme

Apple a présenté mercredi de nouvelles versions très haut de gamme de l'iPhone, appelées iPhone Xs et Xs Max mais aussi une nouvelle montre avec de nombreuses fonctionnalités liées à la santé.

Apple has announced the iPhone Xs and iPhone Xs Max featuring 5.8-inch and 6.5-inch displays, A12 Bionic chip, faster Face ID, wider stereo sound, Dual SIM, IP68 water resistance, new 12MP dual cameras with Smart HDR, Gigabit-class LTE, and iOS 12. (1/2) pic.twitter.com/gUtdEtIQ2f