Apple ne veut plus des applications «espionnes»

Apple a exigé des développeurs d'applications qu'ils cessent d'utiliser des systèmes qui enregistrent les activités des usagers sur iPhone à leur insu, selon le site «TechCrunch» vendredi. Le géant technologique américain menace de les retirer de sa boutique en ligne.

New: Apple has told developers that they must disclose or remove screen recording code from their apps — or face removal from the App Store. https://t.co/VhLUwHe9u0