Des Etats US lancent une enquête contre Facebook

Une coalition d'Etats américains, dont New York, lance une enquête antitrust contre Facebook pour déterminer si le réseau social «a étouffé la concurrence et fait courir un risque à ses utilisateurs», a annoncé vendredi la procureure générale de l'Etat de New York.

«Cette enquête se concentre sur la domination de Facebook dans l'industrie (réseaux sociaux) et la conduite potentiellement anticoncurrentielle qui en résulte», explique Letitia James dans un communiqué, ajoutant que l'investigation portera sur la gestion des données des utilisateurs du réseau social et la hausse des prix des spots publicitaires.

Outre New York, le Colorado, l'Iowa, le Nebraska, la Caroline du Nord, l'Ohio, le Tennessee sont les autres Etats concernés, plus la capitale fédérale Washington. (afp/nxp)