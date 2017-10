Dix ans que Doodle met les agendas à la page

L'idée de Doodle a émergé dans la tête de Michael Näf. L'ingénieur en informatique cherche à organiser un souper pour lequel il doit multiplier les téléphones. «Trouver une date a nécessité beaucoup de temps et était très compliqué. Cela m'a donné l'impulsion pour réfléchir à la manière d'organiser ce processus de façon plus performante», confie-t-il à l'ats.

L'Argovien d'origine s'attelle d'abord surtout à «bricoler» Doodle, qui atteint peu à peu plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Alors collaborateur scientifique et enseignant à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), il a comme collègue Paul Sevinç.

Les deux informaticiens fondent en 2007 Inturico Engineering, société-mère de Doodle. Basée à Zurich, l'entreprise se professionnalise pour pouvoir croître. Doodle bénéficie notamment d'un coaching de la Commission fédérale pour la technologie et l'innovation.

Une première levée de fonds est réussie en 2008 et l'équipe peut s'agrandir. La société devient Doodle AG en mars. Le site prend le nom de domaine doodle.com en octobre. En fin d'année, Le Temps articule le chiffre de 2 millions d'utilisateurs mensuel.

Modèle viral

L'emploi de Doodle - mot anglais qui signifie en français «gribouillage» ou «griffonnage» - se veut simple et efficace. Les personnes souhaitant organiser un rendez-vous ou un événement envoient un courriel avec un lien vers un sondage. Les invités peuvent alors cocher les dates qui leur conviennent. Les créneaux les plus plébiscités sont ensuite clairement visibles.

Cette simplicité d'utilisation permet au site de se faire rapidement un nom. «C'est très viral», analyse Jean-Marie Ayer, professeur d'entrepreneuriat et d'innovation à la Haute école de gestion de Fribourg. «Vous l'utilisez une fois, puis vos amis ayant pris part au sondage font de même avec d'autres groupes.»

Rachat par Tamedia

Le service de base est gratuit, financé par la publicité. La start-up propose aussi dès 2009 des services payants pour les particuliers et les entreprises.

Ce modèle d'affaires moins courant en Suisse peut susciter quelques réticences chez les investisseurs au vu des besoins financiers et risques importants liés à la création d'une large base d'utilisateurs, selon M. Ayer. La programmation et les logiciels sont plutôt destinés au secteur professionnel, avec des ventes à plus petite échelle et des licences élevées, note-t-il.

Doodle - qui ne communique pas sur ses résultats financiers - atteint son seuil de rentabilité en 2010. En mai 2011, Tamedia prend une participation de 49% dans la jeune pousse. Le site est alors disponible en 29 langues et totalise 8 millions d'utilisateurs tous les mois, selon le groupe d'édition zurichois.

En octobre, le planificateur d'événements se classe au 3e rang du top-100 des start-up les plus prometteuses de Suisse de l'Institut pour les jeunes entreprises (IFJ).

«Ses fondateurs ont su développer une plate-forme simple et très efficace. Ils ont réussi à exploiter l'effet de viralité au maximum et vendre la publicité ciblée qui allait avec», explique Jordi Montserrat, directeur de venturelab, qui a lancé le top-100 en 2011.

Un exemple à suivre

Tamedia reprend finalement l'intégralité de Doodle en novembre 2014. Michael Näf et Paul Sevinç vendent leurs parts et se retirent du conseil d'administration pour se consacrer à d'autres activités liées aux jeunes pousses. Alors disponible en 17 langues, la plate-forme de rendez-vous compte quelque 20 millions d'utilisateurs mensuels.

La société ouvre en 2015 un nouveau bureau à Berlin pour croître encore à l'international. La Suisse, l'Allemagne, la France et les Etats-Unis font partie de ses plus importants débouchés. Doodle emploie aujourd'hui 35 personnes et revendique plus de 26 millions d'utilisateurs, dans 11 langues sur le site. L'offre active en langues a varié au fur et à mesure que les navigateurs internet permettaient une traduction automatique. «C'était et ça reste toujours motivant d'exploiter et de développer un service utilisé par de nombreuses personnes», apprécie Michael Näf. «C'est en outre important pour la scène des jeunes pousses suisses de pouvoir raconter des histoires à succès de ce type, qui sont aussi suivies à l'international», termine-t-il.

Une solution qui pose d'autres questions

Doodle a offert une solution au problème de coordination qui se pose parfois lorsqu'il s'agit d'organiser des réunions et autres événements. Il crée néanmoins aussi d'autres questions.

Le succès de Doodle s'explique par sa forme flexible et participative «adaptée aux contraintes de la vie sociale, professionnelle et privée actuelle», analyse Olivier Glassey, sociologue à l'Université de Lausanne (Unil). «Doodle se propose comme un outil permettant de coordonner des personnes qui ont beaucoup d'activités sans avoir d'emprise sur leur agenda», ajoute le spécialiste des nouvelles technologies.

«C'est symptomatique d'une certaine manière de gérer son rapport au temps, de négocier ses disponibilités de manière distribuée», observe Olivier Glassey. «Il y a une recherche d'optimisation d'une ressource 'temps' limitée et éclatée, avec des agendas mis en commun», relève-t-il. Finis les contacts directs, tout se passe désormais via une application.

Le travail de l'organisateur est d'ailleurs externalisé. «C'est aux sondés de regarder les dates, de réfléchir lesquelles exclure ou celles qu'il faut réserver pour augmenter les chances d'un résultat commun. Il y a un 'outsourcing' de l'incertitude tant qu'il n'y a pas de dates fixées», avec des plages horaires bloquées en attente d'une validation, constate le chercheur.

Cette construction commune du rendez-vous peut faire émerger des rapports de forces. «Le résultat démocratique donne une solution qui peut sembler meilleure que les autres, mais toutes les personnes participant au sondage n'ont pas forcément une importance équivalente», souligne Olivier Glassey.

Au sein d'une entreprise, une date de réunion majoritaire mais n'ayant recueilli que peu de voix de responsables pourrait ainsi mettre à mal les hiérarchies formelles. Une situation à laquelle il faudra aussi trouver des solutions, notamment en s'assurant en amont du sondage de la disponibilité des personnes-clés. (ats/nxp)