Google annule une réunion sur la diversité

Rattrapé par le débat en cours sur le sexisme dans le secteur technologique, Google a annulé une réunion interne sur le sujet de la diversité et de la liberté d'expression. Le géant américain a pris cette décision au nom de la «sécurité» de certains employés.

Dans un mémo, le directeur général de Google, Sundar Pichai, regrette que les noms de salariés ayant proposé des questions en amont de la rencontre aient été publiés sur internet. Certains d'entre eux ont fait part «de leurs inquiétudes pour leur sécurité et craignent que leur nom ne soit jeté sur la place publique juste pour avoir posé une question» à l'occasion d'un débat, écrit le patron de l'entreprise dans cette missive.

Un ingénieur licencié

La firme avait organisé cet événement suite à la publication d'un mémo jugé sexiste par l'un de ses ingénieurs. Ce dernier avait été licencié dans la foulée.

Cet enchaînement a déclenché un large débat sur les discriminations imputées aux grands noms de la Silicon Valley ainsi qu'une discussion sur la liberté d'expression, l'employé congédié étant devenu un héros de l'extrême-droite et de ceux qui estiment que le «politiquement correct» va trop loin.

«Nous avions espéré avoir une discussion franche et ouverte, comme nous le faisons toujours, sur ce qui nous rapproche et nous fait avancer», déplore Sundar Pichai dans son mémo. Il promet de proposer dans les jours à venir de nouveaux lieux de débat afin que chacun «puisse se sentir à l'aise de parler librement». «Nous allons trouver un meilleur moyen d'aider nos employés à réfléchir et à discuter de ces questions importantes», a indiqué un porte-parole du groupe dans un courriel. (ats/nxp)