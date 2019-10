L'EPFL a créé un boîtier intelligent pour les aînés

«Ouay, je ne me sens pas bien, appelle l’infirmière». Il suffit d'interpeller «Ouay» à haute et intelligible voix pour qu'il s'exécute. Mis au point par une start-up fondée par des étudiants de l'EPFL, le petit boîtier rond fonctionne grâce à la reconnaissance vocale et sert de lien entre les personnes âgées et les soignants.

Le système est déjà testé. «Notre plus belle réussite jusqu’à présent, explique dans le communiqué de l'école polytechnique Jean-Luc Tuma, responsable du réseau de santé et soins à domicile Uniquecare, est d’avoir fait intervenir un spécialiste de l’hypnose par cet intermédiaire. Il a permis à une patiente de s’endormir sereinement grâce à une séance à distance.»