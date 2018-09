L'UE perd «patience» avec Facebook

La commissaire européenne à la Consommation, Vera Jourova, a enjoint jeudi Facebook à se conformer rapidement aux règles de l'UE en matière de protection des consommateurs d'ici la fin de l'année, faute de quoi elle demandera «des sanctions».

«Ma patience a atteint ses limites. Bien que Facebook m'ait assuré qu'il adapterait enfin toutes les conditions de service trompeuses restantes d'ici décembre, cela dure depuis trop longtemps», a-t-elle expliqué à Bruxelles lors d'une conférence de presse.

«Il est maintenant temps d'agir et de ne plus faire de promesses. Si les changements ne sont pas pleinement mis en oeuvre d'ici la fin de l'année, j'invite les autorités chargées de la protection des consommateurs à agir rapidement et à sanctionner l'entreprise», a-t-elle ajouté.

Des progrès «très limités»

Mme Jourova a en revanche annoncé que Airbnb s'était pour sa part engagé à mettre ses conditions d'utilisation en conformité avec les règles européennes et à rendre ses tarifs plus transparents. La commissaire tchèque avait fixé mi-juillet un ultimatum à la société de location touristique en ligne pour cela.

Concernant Facebook, la Commission européenne avait déploré fin février que certains médias sociaux n'aient toujours pas suffisamment aligné leurs conditions de services sur les exigences de l'UE.

Et «les progrès» enregistrés par l'entreprise de Mark Zuckerberg n'ont depuis été que «très limités», alors même que l'entreprise a modifié ses conditions d'utilisation en avril, insiste Bruxelles dans son communiqué jeudi.

Ces nouvelles conditions «contiennent une présentation trompeuse des principales caractéristiques des services de Facebook», explique la Commission.

«En particulier, Facebook indique maintenant aux consommateurs que leurs données et leur contenu sont utilisés uniquement pour améliorer leur expérience globale et ne mentionne pas que l'entreprise utilise ces données à des fins commerciales», poursuit-elle. (afp/nxp)