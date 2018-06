La photo emblématique du G7 amuse le web

Le sommet du G7 s'est terminé ce week-end sur un fiasco. Donald Trump a en effet menacé ses alliés de droits de douane alourdis. Samedi, il a brusquement retiré son soutien au communiqué final du sommet de deux jours au Québec, malgré un compromis forgé de haute lutte. Voilà pour la grande histoire. Mais ce que retiendront les internautes, c'est sans doute une photo des dirigeants. Elle est même en train de faire le buzz.

Le cliché, emblématique du rapport de force entre Donald Trump et les autres dirigeants, montre le président américain assis sur sa chaise bras croisés, l'air fermé, qui semble tenir tête à tous les autres responsables courbés vers lui, notamment Angela Merkel. La photo est signée Jesco Denzel, un photographe primé par le World Press Photo. Et de nombreux internautes s'en sont amusés et l'ont déjà détournée.

Quand ta mère t'explique que tu dois appeler quand tu rentres si tard (et que tu t'en fous) pic.twitter.com/Z5OCQ1nSwy — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) 9 juin 2018

Même le député européen belge Guy Verhofstadt s'est moqué en écrivant: «Dis nous juste ce que Vladimir a sur toi. Peut-être qu'on peut t'aider».

“Just tell us what Vladimir has on you. Maybe we can help.” pic.twitter.com/DLc7YJFXqT — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 10 juin 2018

«As-tu mangé le glaçage sur le gâteau du G7 ? Donald... Réponds-moi», semble dire Angela Merkel à Trump, selon cet internaute.

«Donald, tu peux t'asseoir là et bouder aussi longtemps que tu le voudras, nous n'inviterons pas Poutine», imagine un autre internaute.

Angela Merkel “Donald, you can sit there and pout as long as you want, we’re still not inviting Putin.” pic.twitter.com/WjWWavWoZu — TheGreatGatsby (@MichaelLadd99) 9 juin 2018

Le dialogue imaginé par cet internaute est lui plus trivial: «Donald, tu étais le dernier à avoir la clé des toilettes. Où est-elle ?»

“Donald, you were the last person to have the key to the restroom. Now, where is it?” pic.twitter.com/cuX64PtwMF — Tim Stanley (@timothy_stanley) 9 juin 2018

La photo a également été détournée de nombreuses fois. Certains ont même comparé la scène à la Cène très biblique.

D'autres ont imaginé Donald Trump en bébé boudeur sur sa chaise haute, avec Angela Merkel parfois en mère grondeuse:

That photo of #Merkel staring down #Trump at the #G7Charlevoix sure summed it up pic.twitter.com/bDYCWOYXpZ — Stephen Moran (@smoran26) 10 juin 2018

«Mange tes légumes. Non. Tu ne quitteras pas cette table avant d'avoir fini de manger», imagine cet internaute.

“Eat your veggies”



“No”



“You are not leaving the table before you finished your food” pic.twitter.com/r3CxeqSYl0 — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 9 juin 2018

«Donald, quand tu montes dans l'avion, ton smartphone doit rester éteint», dit ici Angela Merkel. Angela Merkel qui a vivement critiqué dimanche les tweets du président américain.

„Donald, und wenn du ins Flugzeug steigst - das Handy bleibt aus. Verstanden?!“#G7 pic.twitter.com/oR9tIx4pwW — Liebe.Freiheit.Alles (@AllesFreiheit) 10 juin 2018

Des internautes se sont aussi amusés à prendre la même scène mais filmée selon différents angles, selon les pays des protagonistes. Ici, le président français publie une photo de l'instant, où on le voit au centre de l'image:

#G7Charlevoix, deuxième jour : une nouvelle étape est franchie.

Après une longue journée de travail et de dialogue très direct, nous recherchons activement un accord ambitieux. pic.twitter.com/tBy2ZUg2v8 — Emmanuel Macron 9 juin 2018

La version du chef de l'Etat italien, Giuseppe Conte où on le voit examiner de dos le document:

Seconda giornata qui al #G7 in Canada dove sto continuando a lavorare per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani. Ecco un breve aggiornamento dal #G7Charlevoix: https://t.co/sGXpHhFPFt pic.twitter.com/bPQACttkkU — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 9 juin 2018

La version américaine où Donald Trump est toujours au centre de l'image:

