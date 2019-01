Le WEF s'interroge sur la vitesse de la technologie

Pékin repousse les propos de George Soros

La Chine a traité par le mépris vendredi les déclarations «sans aucun sens» du milliardaire George Soros. Ce dernier a qualifié à Davos le président Xi Jinping de «plus dangereux ennemi» des sociétés libres et démocratiques.



«Un individu confond le bien et le mal, dans une déclaration sans aucun sens, cela ne vaut pas la peine d'être réfuté», a rétorqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mme Hua Chunying, interrogée sur les propos de M. Soros lors d'un point de presse régulier.



«En fait, dans le monde d'aujourd'hui, on voit clairement qui ouvre les portes et construit les routes et qui ferme les portes et construit des murs», a-t-elle lancé.



«A l'heure où la mondialisation s'approfondit, ce n'est qu'en adhérant à la vision du développement, en ayant une ouverture d'esprit et une attitude inclusive que l'on peut ouvrir un espace plus large à son propre développement et au développement des relations entre pays», a-t-elle relevé.



«Nous espérons que les parties concernées aux États-Unis pourront corriger leur attitude, adopter une vision à long terme et une attitude objective et rationnelle à l'égard du développement de la Chine», a poursuivi Hua Chunying.