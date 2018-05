Le web s'empare d'un trou à la Maison Blanche

L'apparition d'un affaissement de terrain dans la pelouse nord de la Maison Blanche fait la joie des réseaux sociaux. Ils ne manquent pas de rappeler que Washington est bâtie sur des marécages et renvoient à la promesse du président américain Donald Trump d'assécher le marigot, explique le New York Times.

La dépression du terrain continue de s'agrandir et une seconde cavité est même apparue à côté du premier, a ajouté un journaliste de Voice of America. Les jardiniers de la Maison Blanche ont repéré et isolé le carré de jardin concerné.

Update: The @WhiteHouse sinkhole is now a cover-up. pic.twitter.com/X031j3SL0u — Steve Herman (@W7VOA) 22 mai 2018

Les plaisanteries fusent

Rien de bien exceptionnel pour une ville construite sur un marais mais la nouvelle a fait le délice des réseaux sociaux, qui ne pouvaient s'empêcher de tirer des parallèles entre le phénomène géologique et l'occupant de la Maison Blanche.

The #sinkhole isn't from Me. It's from Satan. It's his way of telling Trump the contract is expiring. — God (@TheTweetOfGod) 23 mai 2018

«Ce n'est pas de moi mais de Satan. C'est sa façon de lui dire que le contrat arrive à échéance», s'amuse un internaute sous le pseudonyme de Dieu. Pour une autre, c'est le lien direct entre l'occupant des lieu et une bouche de l'enfer qui s'ouvre juste devant son pas de porte.

When you are so evil the pits of hell just open up at your doorstep... #sinkholehttps://t.co/k5dcJJ9y6P — Alt Fed Employee (@Alt_FedEmployee) 22 mai 2018

Certains y voient une «métaphore parfaite».

«Même l'herbe veut partir»

Pour d'autres, il ne s'agit que du tunnel creusé par Melania Trump qui cherche à s'échapper.

Melania's escape tunnel has caved in. — Dave Dombroski (@wireman651) 22 mai 2018

A moins que ce ne soit l'herbe elle-même qui n'en peut plus de l'occupant de la Maison Blanche.

A #sinkhole is forming in the front lawn of the White House because at this point even the grass wants out. — geno vicario (@genovicario) May 22, 2018

De là à dire que le trou va continuer de s'élargir pour engloutir le bâtiment et son occupant, il n'y a qu'un pas que l'ex-Monsieur Sulu de la série Star Trek franchit avec humour.

So a sinkhole has opened up on the White House lawn. God was asked whether He would stop it from swallowing the whole building, but He responded, “The Trumps are in my thoughts and prayers.” — George Takei (@GeorgeTakei) 22 mai 2018

Comme en Floride il y a un an

D'autres en profitent pour détourner la médaille commémorative que la Maison Blanche a prévu pour le sommet avec la Corée du Nord. Une médaille qui a reçu un accueil plus que mitigé.

Des internautes n'ont pas oublié non plus qu'un même phénomène était déjà apparu voici un an jour pour jour devant une propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride.

The hilarious thing about the White House #sinkhole is that this happened at Mar-A-Lago EXACTLY one year ago today.



Clear signal from Mother Earth: #DrainTheSwamp (specifically, the White House swamp). https://t.co/lU8HizcKRD — Matt (@nosoupforgeorge) 22 mai 2018

