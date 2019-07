Messenger Kids: un bug inquiétant pour les parents

Facebook a reconnu mardi qu'une faille dans Messenger Kids permettait aux enfants de discuter avec des personnes que leurs parents n'avaient pas approuvées, contrairement aux règles établies par la messagerie dans sa version pour les enfants.

Facebook has acknowledged that a flaw in its Messenger Kids service allowed children get into group chats with people who were not approved by their parents https://t.co/U1OX4BeI26