Passer de la cybersécurité à la cyberimmunité

La première édition des «Swiss Cyber Security Days» s'est ouverte mercredi à Granges-Paccot (FR). Des experts de renommée nationale et internationale dans le domaine de la sécurité informatique échangeront jusqu'à jeudi leurs expériences et solutions pratiques.

The focus of the next conference given by @MarcKPeterAU and Nick Mayencourt will be on the Swiss Cyber Space and is called "The Swiss Cyber Space (Cyobs): An Overview of the Attach Surface and its Vulnerabilities".#scsd2019 #CyberSecurity #Fribourg pic.twitter.com/syfZN7dMRO — Swiss Cyber Security Days (@SCSDays) 27 février 2019

L'événement, qui se présente comme une première sur le plan suisse, se déroule à Forum Fribourg. Les experts participent lors de ces deux journées à des conférences, des tables rondes et des débats contradictoires, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Plus de 1000 visiteurs étaient présents mercredi. Entre 1800 et 2000 personnes sont attendues durant les deux jours.

La manifestation a été officiellement lancée par le président des Swiss Cyber Security Days Daniel Berger, le président du Conseil des Etats Jean-René Fournier et le conseiller d'Etat fribourgeois Maurice Ropraz.

L'accent était mis mercredi sur la situation actuelle de la cybersécurité en Suisse. Pascal Lamia, responsable de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI), a notamment présenté la stratégie et les moyens de la Suisse face à ces risques.

Eugene Kaspersky en vedette

Les Swiss Cyber Security Days veulent construire aussi un pont sur le «cyberröstigraben». C'est pourquoi la manifestation réunit des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME), des collectivités publiques, des milieux académiques et politiques de tout le pays.

Parmi les conférenciers de renommée internationale, issus de l'industrie et de la recherche, l'expert russe en cybersécurité Eugene Kaspersky a tenu la vedette.

Parvenir à un monde plus sûr

Le cofondateur et directeur général de Kaspersky Lab a présenté la situation actuelle en matière de cybermenace et a expliqué les démarches nécessaires pour passer de la cybersécurité à la cyberimmunité. Kaspersky Lab, qui a transféré une partie de ses activités à Zurich l'an passé, est le plus grand fournisseur privé de solutions de protection informatique et de cybersécurité au monde.

Le développement des chaînes de blocs (blockchain), les risques générés par les villes intelligentes ou encore l'influence du darkweb figurent parmi les nombreux thèmes traités durant la manifestation. L'événement s'adresse «à toute personne, experte ou non, qui s'intéresse de près à la cybersécurité et aux solutions préconisées pour parvenir à un monde plus sûr». (ats/nxp)