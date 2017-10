Pour un usage étendu des drones commerciaux

La Maison Blanche a annoncé mercredi le lancement d'un programme d'essai pour étendre l'utilisation des drones à de nombreux secteurs comme le commerce, l'agriculture ou les services de secours, allant jusqu'à envisager le transport de passagers.

Le programme vise à explorer les possibilités au-delà des strictes restrictions en place aujourd'hui aux Etats-Unis, en se penchant notamment sur les vols de nuit, au-dessus de zones habitées, le survol sans que le drone soit nécessairement visible par son pilote ou la livraison de paquets.

Cette dernière perspective pourrait ouvrir la porte aux livraisons par drones envisagées par les géants de la distribution et d'internet Amazon et Alphabet, notamment.

Usages publics comme privés

Le ministère des Transports, en charge de ce programme, étudiera également les méthodes pour éviter les collisions et les technologies permettant de faire face à la menace potentielle que représentent ces systèmes aériens sans pilote à bord (UAS).

«Comparés aux systèmes aériens avec un pilote à bord, les UAS offrent des capacités innovantes et bon marché aussi bien pour des usages publics que privés», a affirmé le président américain Donald Trump dans un communiqué. «Les UAS ouvrent la perspective d'une sécurité accrue pour les Américains, d'une plus grande efficacité et productivité de l'industrie américaine ainsi que la création de dizaines de milliers de nouveaux emplois américains», a-t-il ajouté.

Selon la ministre des Transports, Elaine Chao, le secteur pourrait permettre de créer jusqu'à 100'000 emplois et générer quelque 82 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici «moins d'une décennie». (afp/nxp)