Quand le New York Times attaque Facebook

Voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre Facebook et le «New York Times»: le quotidien a décidé de fêter les 15 ans lundi du réseau social avec une vidéo d'anniversaire au vitriol. Celle-ci récapitule sans pitié scandales et bévues qui ont secoué le groupe.

"Bon anniversaire Facebook! 15 ans et quelle aventure. Nous avons créé une vidéo d'amitié pour Mark Zuckerberg pour marquer ce jour", a tweeté la section "Opinion" du «New York Times», qui a multiplié ces derniers mois les révélations embarrassantes pour le géant américain technologique.

15 years of Facebook — and what a rollercoaster it has been. We created a friendship anniversary video for Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/IjtSgCIgpP