Quand le geek devient chic

Les accessoires high-tech ne cessent de se renouveler et quand ils se mettent à suivre les tendances déco, cela peut donner des choses assez étonnantes. Surtout lorsque le produit s’assume, se montre et affirme son élégance, à un point tel qu’on pourrait presque en acquérir certains pour leur look plutôt que pour leurs fonctionnalités.

Les fabricants font, d’ailleurs, de plus en plus preuve d’audace, allant jusqu’à convoquer de célèbres designers pour les aider à concevoir leurs appareils les plus populaires (comme Samsung, avec le Lausannois Yves Béhar pour le téléviseur The Frame) ou des artistes pour qu’ils mettent leur patte sur un objet, comme cette enceinte Bang & Olufsen habillée par le cinéaste David Lynch.

Il y a quelques mois, le célèbre designer italien Alessi, spécialiste des arts de la table, est allé jusqu’à organiser un concours, en collaboration avec une école de design, afin d’imaginer le futur des objets connectés en essayant de les envisager comme des moyens de réduire le recours aux smartphones.

Ce n’est pas encore la tendance du moment – que notre sélection représente – même s’il est vrai que les assistants vocaux aident de plus en plus à se passer des écrans. (Le Matin Dimanche)