Samsung s'implante aux Etats-Unis

Trois boutiques Samsung vont ouvrir aux Etats-Unis mercredi, jour où le fabricant de smartphones devrait dévoiler de nouveaux modèles de sa gamme Galaxy, dont sans doute une version qui pourrait disposer d'un écran pliable.

Le Sud-Coréen, leader mondial du marché, vient ainsi physiquement sur les platebandes de son rival Apple, qui dispose de centaines de «stores» aux Etats-Unis et dans le monde. Samsung a dit vendredi répondre à une demande des clients.

«Les fans de (la gamme) Galaxy en particulier ont dit qu'ils cherchaient un espace à eux, un endroit où ils pourraient avoir les produits en main le plus vite possible», a justifié le groupe. Les magasins se trouveront à Los Angeles, New York et Houston au Texas.

Le jour de leur ouverture, Samsung organise un événement à San Francisco où il doit présenter le dernier-né de sa gamme Galaxy --a priori le S10-- et vraisemblablement aussi un modèle très attendu de téléphone à écran pliable, qui pourrait s'appeler Galaxy F ou Galaxy X, selon la presse spécialisée.

Le groupe, qui fabrique à la fois des composants et des téléphones tout entiers, avait présenté en novembre un prototype d'écran pliable pour smartphone, mais sans avancer de date pour la commercialisation d'un appareil complet avec un tel écran.

Samsung est resté en 2018 leader du marché mondial avec 20,8% de parts de marché, malgré une baisse de 8% de ses ventes, selon le cabinet IDC, qui a en outre relevé que le marché mondial avait connu sa plus forte baisse l'année passée. (afp/nxp)