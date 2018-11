TikTok, l'appli qui cartonne chez les jeunes

TikTok. À moins d’avoir moins de 25 ans ou d’être l’heureux parent d’un ado, peu de chance que vous en ayez entendu parler. Pourtant, cette petite application qui nous vient de Chine fait aujourd’hui trembler les poids lourds de la Silicon Valley. En septembre dernier, avec quelque 3,8 millions de téléchargements sur l’App Store et Google Play, TikTok a été l’application la plus téléchargée aux États-Unis devant le géant Facebook (3,53 millions d’installations), rapporte le site Internet Techcrunch, s’appuyant sur les données de Sensor Tower (voir ci-dessous). Par rapport à 2017, les installations de l’application ont ainsi bondi de +237%!

Dans l’App Store, TikTok se classe en 4e position, devant Messenger (5e) et Facebook (7e), mais derrière YouTube (1er), Instagram (2e) et Snapchat (3e).

On y chante, on y danse

Comment expliquer le succès de cette application qui revendique aujourd’hui plus de 500 millions d’utilisateurs dans quelque 150 pays? Par sa simplicité d’utilisation avant tout. TikTok est un réseau social qui permet de créer et poster des vidéos de 15 secondes dans lesquelles les utilisateurs se filment en train de danser ou de faire des play-back de chansons ou de dialogues de films. Bien entendu, on peut rajouter des filtres et des masques, comme dans les stories d'Instagram. La grande mode en ce moment, ce sont les challenges. Les utilisateurs lancent des défis à leurs abonnés qui répondent en vidéo. L’objectif étant bien entendu de récolter un maximum de likes. Bref, de quoi séduire les adolescents, comme l’avait fait en son temps Snapchat.

Son succès, TikTok le doit en partie à Musical.ly, une autre application chinoise qui permet de faire des play-back. Fin 2017, Musical.ly est rachetée par le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, puis fusionnée avec cette dernière durant l’été 2018.

Facebook contre-attaque

Face au succès grandissant de ce concurrent venu d’Asie, Facebook a décidé de contre-attaquer. Fin octobre, le réseau social de Mark Zuckerberg annonçait travailler sur une nouvelle application, Lasso. Celle-ci est d'ailleurs disponible depuis le 9 novembre sur l'App Store et Google Play (ndlr: mais uniquement aux États-Unis pour le moment), rapporte le site Siècle Digital.

Le principe est semblable à celui de TikTok. La nouvelle appli permet de créer des vidéos de 15 secondes sur lesquelles on peut rajouter des sons, des effets et du texte. Il est ensuite possible de les partager dans les stories Facebook, et bientôt sur Instagram. L'objectif est clair: contrer la montée en puissance de l’application chinoise mais surtout reconquérir le jeune public qui déserte le réseau social.

Today, my team launched Lasso (@lassovideos), a new video app that lets you create short, fun videos and share them with friends.



Check it out on:

- iOS App Store: https://t.co/2MngxBOem0

- Android Play Store: https://t.co/jpy1tgy8wT — Bowen Pan (???) (@bowenpan) 9 novembre 2018

(24 heures)