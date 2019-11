Twitter innove pour protéger les utilisateurs

Twitter, qui tente depuis des années d'endiguer la propagation de propos haineux sur son réseau, a annoncé jeudi que les utilisateurs du monde entier pouvaient à présent «masquer» certaines réponses indésirables à leurs propres tweets.

«Tout le monde devrait se sentir en sécurité et à l'aise en parlant sur Twitter», explique Suzanne Xie, chargée des produits dans un poste de blog. «Pour ce faire, nous devons changer la manière dont les conversations se déroulent sur notre plateforme». Les utilisateurs qui répondent à des tweets peuvent modifier le sujet initial ou le ton d'une discussion. Les utilisateurs perdent ainsi le contrôle de la conversation qu'ils ont entamée.

«Nous avons testé une option vous permettant de cacher les réponses à vos tweets et avons constaté que cette fonctionnalité est une nouvelle façon utile de gérer vos conversations. Aujourd'hui, nous la mettons donc à la disposition de tous dans le monde entier», explique Twitter.

