Twitter n'acceptera plus de pubs à caractère politique

Twitter n'acceptera plus aucune publicité à caractère politique. C'est ce qu'a annoncé jeudi Jack Dorsey, le co-fondateur du réseau social.

«Nous avons pris la décision de mettre fin à toute publicité politique sur Twitter dans le monde entier. Nous pensons que la portée d'un message politique doit se mériter pas s'acheter», a tweeté Jack Dorsey avant une longue série de micro-messages détaillant sa décision.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…????