Twitter revit après une grosse panne

La panne qui touchait Twitter depuis plusieurs heures a été réparée, a annoncé mercredi midi le réseau social dans un nouveau message sur son compte @TwitterSupport.

«Le problème est résolu. Vous devriez avoir de nouveau un accès normal à Twitter. Si ce n'est pas le cas, attendez quelques minutes, merci pour votre patience», selon le message posté.

The issue is just about fixed. You should be able to access Twitter as usual. If not, give it a few more minutes! Thanks for waiting.