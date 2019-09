Zuckerberg rencontre Trump à Washington

Le patron-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a été reçu jeudi par Donald Trump à la Maison Blanche, et a rejeté lors d'une visite au Congrès américain l'idée de vendre Instagram et WhatsApp afin de répondre aux préoccupations sur le poids du géant Facebook, selon un élu.

La visite de Mark Zuckerberg à Washington a été rythmée par des rencontres privées avec des élus et une entrevue à la Maison Blanche avec le 45e président des Etats-Unis. «Bonne rencontre avec Mark Zuckerberg de Facebook dans le Bureau ovale aujourd'hui», a simplement indiqué Donald Trump sur le premier réseau social au monde jeudi soir, accompagnant son message d'une photo où l'on voit les deux hommes se serrer la main. Il n'a pas apporté davantage de détails sur la teneur de leurs discussions.

Au Congrès américain dans la même journée, Mark Zuckerberg a rejeté l'idée de vendre Instagram et WhatsApp, a affirmé le sénateur républicain qui le lui a suggéré. «Nous avons eu une conversation franche», a tweeté le sénateur républicain Josh Hawley, l'un des critiques les plus virulents de Facebook, après sa réunion à huis clos avec son patron-fondateur au Congrès américain. «Je l'ai mis au défi de faire deux choses pour montrer que Facebook est sérieux sur les questions de l'impartialité, de la protection des données personnelles et de la concurrence», a-t-il ajouté:

Zuckerberg admitted there “clearly was bias” in the @LiveAction @LilaGraceRose censorship. Said bias is “an issue we’ve struggled with for a long time.”

«1)Vendez Whatsapp & Instagram 2) Soumettez-vous à un audit indépendant, extérieur sur la question de la censure. Il a répondu non aux deux», a dit le sénateur, qui avait déjà poursuivi le réseau de ses foudres quand il était procureur général du Missouri.

Mercredi soir, Mark Zuckerberg avait rencontré en privé d'autres élus lors d'un dîner animé, a confié le sénateur démocrate Mark Warner. «Il nous reste un long chemin à parcourir mais j'apprécie sa sincérité et le fait qu'il ait pris nos inquiétudes sérieusement. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour répondre à ces défis», a-t-il tweeté. «Il s'en est pris plein les oreilles de la part de nombreux collègues», a précisé Mark Warner sur Yahoo Finances.

Good dinner last night with my colleagues and Mark Zuckerberg. There is a long road ahead of us but I appreciate his candor, and that he took our concerns seriously. Hope we can work together to address these challenges.