Le tournoi de Wimbledon, le chanteur Luca Hänni et la Fête des Vignerons ont particulièrement marqué les Suisses en 2019, si l'on en croit leurs recherches dans Google. Le géant en ligne a révélé les mots-clés les plus courus sur son moteur de recherche cette année.

Le tennis au top

Le classement général des recherches les plus fréquentes effectuées sur internet en Suisse fait la part belle au tennis. Wimbledon y figure en tête, alors que les ATP Finals et l'US Open y occupent les cinquième et sixième places, indique Google mercredi.

L'iPhone 11 est le deuxième mot-clé le plus recherché, alors que Notre-Dame de Paris complète le podium au troisième rang. A noter que le Concours eurovision de la chanson figure au septième rang. Ce résultat se reflète aussi dans l'un des classements thématiques établis par Google, celui des personnalités suisses. Il en va de même de la forte présence du tennis dans l'esprit des internautes.

Personnalités suisses

Ainsi, le chanteur bernois Luca Hänni, 4e au Concours eurovision de la chanson, emmène cette liste, alors que la star du tennis Roger Federer s'y trouve au troisième rang. Le nom d'une Romande figure dans le top 10 de cette catégorie, celui de la nouvelle conseillère aux Etats fribourgeoise, Johanna Gapany (PLR), au neuvième rang.

Luca Hänni arrive aussi en tête dans la catégorie «actualités suisses». Les élections fédérales n'y figurent qu'en deuxième position. La grève des femmes apparaît à la sixième et l'avalanche meurtrière de Crans-Montana est citée en huitième position. Parmi les événements suisses, la Fête des Vignerons vire en tête. Elle devance la Fête fédérale de lutte et le Tour de Suisse. (ats/nxp)