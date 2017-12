iPhones bridés: plainte en France contre Apple

La marque à la pomme a reconnu le 20 décembre que certaines mises à jour de son système d'exploitation avaient pour effet de ralentir le fonctionnement d'anciennes versions de son iPhone. Elle a donc volontairement ralenti certains de ses téléphones équipés d'une batterie usée pour éviter qu'ils ne s'éteignent inopinément.

Mais pour la cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Laetitia Vasseur, «tout est orchestré pour contraindre les consommateurs à renouveler leurs smartphones». «A plus de 1200 euros le téléphone, soit plus d'un smic, ces pratiques sont inacceptables et ne peuvent rester impunies», a-t-elle dit dans le communiqué.

«Tromperie»

L'association française poursuit l'entreprise pour «obsolescence programmée» et «tromperie». Le recours a été déposé contre Apple France au tribunal de grande instance de Paris. Apple est déjà visée par huit plaintes distinctes aux Etats-Unis ainsi qu'une plainte en Israël, selon le quotidien national Haaretz.

HOP explique qu'à la différence des autres pays, la France a fait de l'obsolescence programmée un délit, avec «une peine maximale de deux ans de prison et une amende allant jusqu'à 300'000 euros (près de 350'000 francs) et 5% du chiffre d'affaires annuel».

Aux Etats-Unis, l'ensemble des plaintes, déposées dans les Etats de Californie, de l'Illinois et de New York, pourrait se transformer en procédures en nom collectif et aboutir au versement d'indemnités à des millions d'utilisateurs américains. (ats/nxp)