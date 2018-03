«Splatoon 2»: des champions à Montreux

Le week-end de Pâques sera le théâtre de la finale du Championnat d'Europe de Splatoon 2 à Montreux dans le cadre du salon Polymanga au 2m2c (30 mars-2 avril). Les meilleurs joueurs européens s'affronteront sur le titre de Nintendo à coup de peinture.

La finale sera lancée le samedi 31 mars. Les meilleures équipes du continent, champions régionaux, seront composées de quatre joueurs.

Splatoon 2 est un jeu de tir à la troisième personne imaginé par Nintendo et commercialisé depuis el 21 juillet 2017. Il permet aux joueurs de s'affronter sur différentes arènes où le but est de bombarder de peinture le terrain adverse et d'avoir la plus grande surface «encrée» à la fin du temps imparti. (si/nxp)