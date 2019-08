Non, Instagram n'utilisera pas vos photos devant un tribunal

Julia Roberts, Usher, Pink, Adriana Lima, Josh Brolin ou encore le secrétaire d'état américain à l'énergie, tous sont tombés dans le panneau, entraînant avec eux des dizaines, voire des centaines de milliers d'internautes. Depuis ce mardi, on ne compte plus les messages d'alerte postés sur les réseaux sociaux et affirmant que, «demain», Instagram allaient rendre les photos de ses utilisateurs «publiques» et que celles-ci pourraient «être utilisées comme preuve devant la justice» (voir image ci-dessous). Ne paniquez pas! Il s'agit en réalité d'un «hoax», d'un canular, comme le rapporte Mashable.com.

Capture d'écran du faux message partagé sur les réseaux sociaux.

Ce faux message date de 2012. Il a refait surface en 2016, 2017 et plus tôt cette année, détaille le site d'information américain. Les stars grugées ont beau avoir rapidement réagi et supprimé ladite publication, le mal était fait. Le «hoax» s'est propagé sur la toile à la vitesse de la lumière.

Sur Twitter et Instagram, ils sont nombreux à se moquer de la crédulité de ces «people», pointant du doigt la qualité plus que douteuse, notamment les différentes polices utilisées, du texte partagé à la hâte.

Countless celebs including Judd Apatow, Julianne Moore, Julia Roberts, Debra Messing, Taraji p Henson, Beyoncé’s mom, Wacka Flocka Flame and more have spread this hoax to millions and millions of fans pic.twitter.com/guc1X8F6WU — Taylor Lorenz on VACATION (@TaylorLorenz) 21 août 2019