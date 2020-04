Quatre applis pour occuper vos enfants

Les sites foisonnent pour occuper les enfants. Certains proposent des histoires à faire écouter (Encore une histoire, La voix haute ou Whisperies) ou des vidéos didactiques (C’est pas sorcier, Il était une fois la vie, Petit Malabar). Pour les pré-ados, le site Hugo Décrypte analyse le monde et l’actu, celui de Noa Bene raconte l’Histoire, ou Le coin DIY d’Anna et Clara propose des activités manuelles. Autre possibilité: les musées à visiter de chez soi, avec Petit Mo pour explorer une sélection d’œuvres des Musées d’Orsay et de l’Orangeraie ou Google Arts.

Développer le plaisir d’écrire

Plume, chatouillons l’écriture

Cette application développe le plaisir de l’écriture grâce à des histoires à compléter. Inspirée par la pédagogie Montessori et créée par des professionnels de l’éducation, Plume propose des débuts d’histoires adaptées aux compétences et à l’âge de chaque enfant. Celui-ci choisit un récit à coécrire. Dans le premier chapitre, l’enfant écrit pour débloquer la suite du récit et mener l’histoire à son terme. Une histoire comporte 7 chapitres de sept à douze lignes selon le niveau de complexité. Tout au long du processus, l’enfant collecte des badges. Il est encouragé et valorisé par des professeurs. En fonction de ses capacités de concentration, l’enfant écrit en moyenne entre dix et trente minutes. Il a ensuite tout le loisir de progresser dans l’histoire à son rythme. Il est ensuite possible d’obtenir le livret écrit par son enfant en PDF, ou bien de commander le livre dans «l’imprimerie de Plume» dans l’espace parents.

Apprendre à lire la musique

Music Crab

Qui n’a pas été traumatisé par les cours de solfège? Music Crab est un jeu musical pour apprendre à lire les notes de musique en s’amusant.

Déjà téléchargé dans 200 pays, il permet de progresser en lecture de notes. Un petit crabe rouge se déplace sur une portée. Accompagné d’un crustacé, l’enfant plonge au cœur d’un monde sous-marin où poissons tropicaux, pieuvre curieuse, hippocampe et méduses viendront le perturber. L’enfant doit suivre le crabe sur sa portée et indiquer sur quelle note celui-ci s’est installé afin de reconstituer une mélodie. Différents niveaux sont proposés. Le concept Music Crab est né après qu’Eric Zorgniotti avait enseigné au Conservatoire de Puteaux.

Cette méthode permet le décodage d’une lecture de notes en privilégiant la mémoire visuelle et auditive. Les exercices améliorent l’anticipation, mais aussi la stimulation de l’imaginaire. L’app est entièrement gratuite et sans publicité. Le jeu qui contient dix niveaux est proposé dès l’âge de 5 ans mais peut aussi être intéressant pour des musiciens confirmés.

S’initier aux langues

Duolingo

L’application d’apprentissage gratuite permet d’apprendre 5 langues: anglais, espagnol, allemand, italien, portugais. Quelle que soit la langue, le principe est toujours le même: chaque jour, vous réalisez de petits exercices qui vous permettent d’acquérir les bases du vocabulaire et de la grammaire, puis vous gagnez des points d’expérience. Le tout est présenté sous forme ludique, comme un jeu vidéo dans lequel les niveaux seraient remplacés par des cours de langues. Comme d’habitude avec Duolingo, le principe reste simple: l’utilisateur doit effectuer une série de petits défis et, à chaque bonne réponse, une jauge se remplit. Une fois la jauge pleine, l’exercice se termine.

Les exercices font appel aux compétences suivantes: traduction (de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais), compréhension orale et même expression orale. En effet, il existe même une fonction micro qui permet de s’enregistrer pour tester sa prononciation et pousser les enfants à parler au lieu de rester silencieux. Un très bon point pour les timides.

Comprendre les maths

myBlee Math

Cette appli a été lancée par une ancienne professeure de mathématiques, Laetitia Grail. Son idée part du constat suivant: après avoir enseigné dans le primaire, dans le secondaire et à des élèves de MBA, elle a remarqué que les outils disponibles sur ordinateur n’étaient clairement pas adaptés aux mathématiques. Elle a développé une application pour iPad, destinée aux enfants de 5 à 12 ans, avec 2000 niveaux d’exercices et leçons.

Près de 200 modules sont proposés sur myBlee Math pour s’exercer aux fractions, à la géométrie ou à la logique. L’application se sert de situations de la vie courante pour enseigner les bases des mathématiques à de jeunes enfants. Parallèlement, grâce à une application sur iPhone, les parents suivent les progrès de leur progéniture. Un outil pour l’individualisation de l’apprentissage permet aux enfants d’avancer selon leur niveau, leur capacité et leur vitesse. L’enseignant peut alors concentrer ses efforts lorsque les élèves rencontrent des difficultés.

