Le Royaume du Web revient à Genève en octobre

Pour la troisième année consécutive, plus de 40 stars du web investiront Palexpo les 4, 5 et 6 octobre prochains pour une nouvelle édition du Royaume du Web. Il verra défiler des influenceurs, créateurs et Youtubeurs de toute la francophonie. Toutes les tendances actuelles seront représentées, de l’humour à la danse en passant par le lifestyle, le gaming, les récits de vie et la pâtisserie. De nombreux talents participeront pour la première fois à l’événement dont Natoo, «EnjoyPhoenix», «Le Monde à l’Envers», «Léna Situations», «PV Nova», «Studio Danielle», Joyca ou encore Swann Périssé.

Comme depuis la première édition, Mcfly & Carlito retrouveront leur rôle de maîtres de cérémonie. Des happenings originaux – dont la Silent party qui pourra désormais accueillir 2500 personnes – seront programmés tous les jours.

En parallèle aux happenings, le show sur scène se déroulera régulièrement du début à la fin de l’événement, augmentant ainsi les chances des fans de passer des moments uniques avec leurs stars. Afin de permettre aux visiteurs d’organiser au mieux leur session, le programme des présences des Youtubeurs dans la Silent party et sur la scène sera communiqué le jour même. Un espace sera dédié aux accompagnants, loin de l’agitation des happenings, offrant une parenthèse reposante dans un cadre agréable. Cette année, on retrouvera bien sûr le bar, l’espace de massage et la bibliothèque, mais s’y ajouteront d’autres activités inédites comme le smoothie truck ou des conférences sur le domaine du numérique.

Les billets sont disponibles sur le site internet du Royaume du Web, dont le billet Gold, nouveauté 2019 proposant un accès aux 4 sessions, agrémenté de nombreux avantages.

(24 heures)