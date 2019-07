Squeezie remonte sur le trône du Royaume du web

Pour la troisième année consécutive, plus de 40 stars de la Toile occuperont Palexpo les 4, 5 et 6 octobre prochain pour une nouvelle édition du Royaume du web. Dans une volonté d’offrir une expérience unique, la manifestation invite des personnalités du web aux nombreux horizons. De l’humour à la danse en passant par le lifestyle, le gaming, les récits de vie et la pâtisserie, il y en aura pour tous les goûts. Mcfly & Carlito retrouveront leur rôle de maîtres de cérémonie.

Le très populaire Squeezie et le parrain suisse de l’événement, Le Grand JD, répondent de nouveau présent. Mais beaucoup de talents participent pour la première fois à l’événement, comme Natoo, EnjoyPhoenix, Le Monde à l’Envers, Léna Situations, PV Nova, Studio Danielle, Joyca ou encore Swann Périssé. Au programme: de nombreuses interactions avec les fans ainsi qu’une Silent Party géante.

(24 heures)

Genève, Palexpo4, 5 et 6 octobre