Réchauffement climatique – Hilaire Dumoulin, le photographe qui voit mourir les glaciers Symboles visibles du dérèglement du climat, les glaciers disparaissent. Depuis les années 80, un passionné les ausculte avec son appareil photo. Nous l’avons accompagné sur les pentes du Mont-Miné, en Valais. Julien Wicky

Hilaire Dumoulin, 83 ans, documente le recul des glaciers depuis plus de quarante ans. YVAIN GENEVAY

«Ça ne me plaît pas tellement qu’on fasse des initiatives pour les glaciers. Bien sûr, c’est une conséquence du réchauffement et ça me fait mal au ventre mais, durant ces derniers milliers d’années, les glaciers en ont vu d’autres.»