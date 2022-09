Conseil communal de Lausanne – Hildbrand comparé aux nazis pour sa position sur la mendicité Le municipal de la Police, défendant une politique communale plus ferme, s’est attiré les foudres d’une élue d’extrême gauche mardi soir. Laurent Antonoff

Dans le cadre de la consultation publique sur la révision partielle de la loi pénale vaudoise relative à la répression de la mendicité, Lausanne a souhaité multiplier les lieux interdits à la mendicité. ©Florian Cella/24Heures VQH

On s’y attendait: un énième débat sur la mendicité à Lausanne allait forcément susciter des échanges vifs au Conseil communal mardi soir. Ils ont pourtant été encore plus âpres que d’habitude, à l’image de l’attaque de Franziska Meinherz (Ensemble à Gauche) contre le municipal de la Police Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), qui venait de prôner «l’émancipation par le travail et non par la mendicité».