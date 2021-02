Une révolution qui déplaît – Hiller: «Les joueurs génèrent de la valeur et ne sont pas écoutés» L’ancien gardien est désormais le président de l’Union des Joueurs, une entité créée afin de faire entendre la voix de ceux qui ont dédié leur vie au hockey sur glace. L’Appenzellois revient sur les réformes en cours. Grégory Beaud

Jonas Hiller regrette que les dirigeants des clubs de National League prennent des décisions pour satisfaire des besoins individuels. Tamedia AG

Cela fait plusieurs semaines que les discussions sur l’avenir se déroulent sur la place publique. Vendredi dernier, les douze clubs de National League ont communiqué une première réforme à venir pour la saison 2022-2023. Le nombre d’étrangers autorisés sur la glace passera de quatre à sept. En outre, les joueurs étrangers bénéficiant d’une licence suisse (notamment Douay, Jooris, Kenins et Bozon à Lausanne) perdront ce droit et compteront comme joueurs importés s’ils ont plus de 22 ans.

Cette décision a été prise dans le contexte d’une séparation entre la Fédération suisse de hockey sur glace et la nouvelle SA des clubs de National League fondée l’été dernier. Et les joueurs dans tout ça? Jonas Hiller, président de leur Union, n’a pas été invité à la table des négociations. Une situation qu’il regrette, ce d’autant plus que la quasi-totalité des joueurs de la ligue était opposée à cette mesure.