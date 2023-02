Arnaques et transparence – Hindenburg, cette petite firme qui boute le feu à l’empire Adani Nathan Anderson dirige la société d’analyse financière qui dénonce les agissements du conglomérat indien, dont le fondateur était jusqu’à récemment le troisième homme le plus riche de la planète. Nicolas Pinguely

Cherchant à détecter les arnaques commises par les sociétés, Hindenburg Research tire son nom du célèbre dirigeable qui brûla en arrivant aux États-Unis en 1937. KEYSTONE

C’est un peu l’histoire du jeune gars brillant qui monte sa start-up dans son garage en Californie. Et qui fait fortune avec un nouveau logiciel. Sauf que l’on se trouve à New York et que le type en question, Nathan Anderson, est féru de finance… et de bonnes pratiques.