Hippisme au Chalet-à-Gobet – Contraint d’annuler, Equissima devra se réinventer L’absence de cavaliers au concours complet précipite le festival équestre dans l’incertitude. Les partenaires restent solidaires. Pierre-Alain Schlosser

Marc-Henri Clavel, président d’Equissima, ne s’attendait pas à devoir annuler l’événement une semaine avant sa 25 e édition. LEO DUPERREX

C’est la stupeur au Chalet-à-Gobet. Alors qu’Equissima s’apprêtait à vivre sa 25e édition les 1er, 2 et 3 septembre, l’événement équin a dû se résigner à déclarer forfait. Une participation misérable au concours complet s’est avérée fatale.

Les cavalières et les cavaliers avaient jusqu’à lundi minuit pour valider leur inscription au concours international qui a lieu chaque année à la Plaine de Mauvernay, sur les hauts de Lausanne. Concours roi d’un week-end consacré au cheval, celui-ci a été boudé par les athlètes suisses et internationaux. À peine une douzaine d’entre eux ont manifesté leur intérêt à cette épreuve qui combine le dressage, le saut et le cross-country.

Parmi les inscrits figuraient pourtant les membres de l’équipe de Suisse, cinquième aux derniers Championnats d’Europe, Mélody Johner, Nadja Minder et Robin Godel. L’épreuve s’annonçait sublime. Elle n’aura finalement jamais lieu.

Maintenir un concours dans ces conditions n’aurait pas été digne de la réputation d’Equissima. D’ordinaire, le concours complet attire, bon an, mal an, entre 55 et 70 compétiteurs. Avec un pic à 96, en 2022, grâce à l’organisation de l’European Eventing Cup. C’est dire si les organisateurs de ce festival gratuit pour le public, qui a pour objectif la promotion du sport équestre, sont tombés de haut.

Huit fois moins d’inscrits d’une année à l’autre: il y a de quoi se poser des questions. Marc-Henri Clavel, président d’Equissima, est le premier surpris par ce gadin monumental. «On ne s’y attendait pas, confie-t-il. L’an dernier, les échos étaient pourtant bons, après la Coupe européenne. Tout le monde était satisfait. Les Italiens et les Belges nous l’avaient signifié. Les participants de l’an dernier avaient trouvé l’endroit superbe. Ils avaient apprécié l’organisation et l’accueil. Nous étions bien notés. Nous retrouver dans cette situation nous perturbe passablement.»

Si les Suédois avaient déjà renoncé à Equissima, arguant que le déplacement était trop long depuis leur pays, l’explication de la débâcle est à chercher ailleurs. «Il y a toujours le souci du carnet ATA, indique Marc-Henri Clavel. Si vous venez en Suisse depuis l’Union européenne, il faut remplir des formalités douanières qui douchent l’enthousiasme de certains cavaliers. Nous avons trouvé un support pour les aider à faire ces démarches. Mais cela ne suffit visiblement pas.»

Du côté du calendrier, un concours en Bourgogne d’un niveau similaire a lieu durant la même période. Ce qui pourrait expliquer l’absence de certains cavaliers français. Mais pas celle des Suisses. Une quarantaine d’entre eux est d’ordinaire présente. «On ne comprend pas. Ce n’est pas faute de promotion. Depuis la première édition, nous conservons les coordonnées des cavaliers. Et nous leur écrivons chaque année», explique le président de l’événement vaudois.

Au bon cœur des partenaires Comme nous l’a confirmé Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation physique et du sport vaudois, il existe des aides exceptionnelles possibles dans certains cas très particuliers pour les manifestations soutenues depuis longtemps par le Canton risquant de déposer le bilan. Une trentaine est aidée chaque année. Un représentant de l’État était présent jeudi soir lors d’une réunion d’Equissima. Il pourra déterminer si la situation au bilan justifie l’activation de cette aide. «Les sponsors et les partenaires ont compris la situation et se montrent solidaires, révèle Corinne Druey, cheffe de la communication d’Equissima. Eux aussi ont dû annuler des événements prévus avec des clients dans le cadre de ce week-end.» La réputation d’Equissima, comme la complicité entre les organisateurs et les sponsors depuis des années, permettra sans doute de réserver un avenir au festival. Les prochaines semaines seront cruciales quant à la survie de l’événement.

Autre piste: la difficulté du tracé de cross-country lausannois. Particulièrement exigeant, il pourrait décourager les participants les moins aguerris. «Tout ce boulot pour le concours complet et se retrouver avec une poignée de compétiteurs n’est pas viable, constate Marc-Henri Clavel, qui se trouve à la tête de 230 volontaires. Nous devrons repenser notre cross-country.»

Si le concours complet n’attire plus les athlètes, peut-être faudra-t-il repenser l’ensemble d’Equissima, quitte à ouvrir le festival à d’autres disciplines? Toujours est-il que la tuile qui tombe sur la tête des organisateurs pourrait avoir des effets nocifs, voire dévastateurs pour cette manifestation. La perte de l’exercice 2023 risque d’être importante. «Ça va être costaud, craint le président Clavel. Je suis en train d’annuler un maximum de fournisseurs.»

Frais fixes importants

Outre la sécurité et la subsistance, il faudra décommander les tentes, les écuries. Une centaine de boxes se construisent chaque année sur le site. Un semi-remorque de paille devait arriver. Il faudra négocier avec le manège du Chalet-à-Gobet pour écouler ce stock.

Les frais fixes sont importants dans ce type d’événement. Et Equissima n’a pas souscrit d’assurance pour ce cas de figure, en raison du coût trop élevé de celle-ci. Sans compter certaines prestations offertes par des partenaires, le budget de la manifestation se monte à 230’000 francs. Réduire la perte au maximum pour ne pas devoir mettre définitivement la clé sous la porte est la nouvelle mission des organisateurs.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. Plus d'infos @PASchlosser1

