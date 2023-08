Hippisme – Départ idéal pour les Suisses Deuxièmes à 0,4 pt des Suédois, les cavaliers suisses, emmenés par Martin Fuchs, 2e, et Steve Guerdat, 4e, sont fort bien placés après le parcours de chasse des Européens. Alban Poudret Milan

Martin Fuchs est très bien placé AFP

Qui va à la chasse peut perdre plus de places qu’en gagner et l’équipe de Suisse peut être ravie de sa performance d’ensemble lors de l’ouverture de ces 37es championnats d’Europe de saut d’obstacles. Le quatuor helvétique est 2e un souffle derrière la Suède et presque une barre devant l’Allemagne, 3e.

Tenante du titre collectif, la Suisse est en mesure de défendre son bien. Et pour l’un des trois sésames olympiques restants pour Paris 2024, elle distance déjà l’Autriche, 5e, l’Italie, 6e, et le Danemark, 7e, même si la route est encore longue jusqu’à vendredi.

Fuchs et Guerdat dans le top 4

Martin Fuchs, 2e individuellement, à une paille du Suédois Jens Fredricson («Cosmopolit»), le leader du jour, est idéalement placé avec son impressionnant gris «Leone Jei», difficile à son entrée en piste, mais irréprochable sur les sauts. Le Zurichois se disait: «ravi et confiant».

Départ idéal aussi pour Steve Guerdat, 4e avec sa belle et prometteuse «Dynamix de Belhème», placé un rien derrière l’Allemand Weishaupt et devant le Français Epaillard, 5e, et le No 1 mondial Henrik von Eckermann, 6e, les plus rapides de tous, mais avec une faute.

Toujours perfectionniste, Steve Guerdat n’était pas totalement satisfait de son beau sans-faute: «On a fait une bonne performance d’équipe, mais il faut rester calme, la route est encore longue. «Dynamix» a été incroyable. Je ne suis pas très content de mon parcours, j’aurais pu davantage faciliter la tâche de ma jument. J’espère faire mieux ces prochains jours! », lançait le Jurassien, pourtant brillant.

Balsiger content, Schmitz déçu

11e au terme d’un beau sans-faute précis et sûr, Bryan Balsiger a joué son rôle d’ouvreur parfaitement, avec une «Dubaï du Bois Pinchet» plus calme que souvent. De bon augure.

49e seulement à cause de deux fautes, dont une, évitable, sur le dernier, Edouard Schmitz était déçu: «Appelons un chat un chat, j’ai mal monté! ». Comme dans la Coupe des Nations d’Aix-la-Chapelle, le Genevois saura sans doute se ressaisir sur les deux prochaines manches pour apporter sa pierre à l’édifice.

65e, le réserviste Elian Baumann a commis trois fautes, dont deux à la fin, avec «Little Lumpi E», mais c’est sans conséquence pour l’équipe de Suisse de Michel Sorg et Thomas Fuchs, qui avaient bien choisi leur quatuor de base.





