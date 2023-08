Hippisme – La Suisse reste dans la course aux Européens de saut Quatre équipes sont dans la même faute, à quelques dixièmes les unes des autres, dont la Suisse (3e). Steve Guerdat, 3e individuellement, peut aussi rêver d’or à Milan. Alban Poudret

Steve Guerdat et «Dynamix de Belhème» peuevent rêver d’or aux championnats d’Europe de saut, à Milan. Keystone

Tout se jouera ce vendredi à Milan pour le titre européen de saut d’obstacles par équipes. Quatre nations (sur quinze), séparées par moins d’un point (0,69 point), se disputent le graal. L’Allemagne a passé l’épaule grâce à deux sans-faute ce jeudi, devançant d’un souffle la Suède et la Suisse, les deux leaders de la veille, et l’Irlande, 4e.

Ces quatre nations partent quasiment sur la même ligne et l’avantage ira à l’équipe qui sortira le plus de sans-faute. Tenante du titre, la Suisse n’en a obtenu qu’un seul ce jeudi, grâce à Steve Guerdat et «Dynamix de Belhème», un couple d’une rare élégance et complicité, qui a signé l’un des tours les plus aboutis de leur belle histoire commune, débutée voici cinq ans.

Steve Guerdat des étoiles dans les yeux

Volontaire et brillante, les oreilles toujours en avant, la jument française du champion olympique jurassien, pilote au tact et au sentiment légendaires, s’est jouée des 17 efforts et des subtiles difficultés du tracé avec brio. «Je suis trop fier de ma jument, qui a été incroyable. C’est son premier championnat, elle progresse tout le temps», dira Steve Guerdat, des étoiles dans les yeux. Du coup, il est aussi 3e du classement individuel, un rien derrière le Suédois Jens Fredricson et l’Allemand Philipp Weishaupt. Mais la route est encore longue jusqu’à dimanche.

Martin Fuchs recule du 2e au 15e rang individuel à cause d’une faute sur le 17e et dernier effort, un oxer sur bidet (pièce d’eau que son crack gris n’aime guère), placé en face de la sortie et du «kiss and cry» où on exultait déjà. «Leone Jei» sautait-il trop en l’air ou les cris de joie l’ont-t-il gêné ?

Bryan Balsiger compte à nouveau

Bryan Balsiger, 18e avec «Dubaï du Bois Pinchet», a aussi fait une faute, sur l’autre grande difficulté, l’oxer No 12 placé après la rivière. «J’ai voulu trop reprendre et l’oxer était large», dira le jeune Neuchâtelois, tout de même épatant avec la pétulante jument d’Olivier de Coulon.

Edouard Schmitz et «Gamin» ont à nouveau fauté par deux fois, reculant au 52e rang, ce qui ne leur permettra pas de poursuivre l’aventure individuelle, mais ils pourront aider l’équipe vendredi dès 13h30 dans sa quête de l’or. «Je m’en veux moins que mercredi. À refaire, je monterais pareil. Nous avons retrouvé notre harmonie, mais on a encore fait deux barres», dira le Genevois de 24 ans.

À l’inverse, l’individuel soleurois Elian Baumann pourra tenter de se qualifier pour le top 25, mais il est 43e au provisoire et sa tâche sera donc ardue, même si «Little Lumpi E» a bien sauté (une faute). Il aidera ensuite ses quatre coéquipiers au paddock à réussir l’exploit réalisé voici deux ans avec lui à Riesenbeck: conquérir le titre continental par équipe ! Ça va être chaud…

En revanche, pour les trois sésames olympiques, ça semble plus sûr: la Suisse a presque deux barres d’avance sur l’Autriche, 5e au provisoire, plus de deux sur l’Italie (6e) et trois sur l’Espagne (8e), les trois seules autres prétendants toujours dans la course. La Belgique (11e) est évincée de la finale (top 10) et le Danemark (12e) des JO, tout comme le Portugal (14e) et la Hongrie (15e).

